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屏東旭海海祭 多元文化族群傳承敬海精神

中央社／ 屏東縣6日電

屏東牡丹鄉旭海村今天舉行一年一度的「macaran旭海．海祭」，當地居民在牡丹灣海邊舉行迎神、竹筏下水等儀式，傳承敬海精神同時推廣觀光，盼外界看見旭海多元文化。

海祭目的是感恩天地神靈、祈求平安豐收，並傳承祖先留下的漁撈技術與文化，祭典中的划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞等儀式是追懷祖先海上漂流艱辛、感念前人留下海上謀生技能。

活動早上8時開始，由旭海村男性居民將水仙尊王請至岸邊，接著進行竹筏下水儀式，拋網捕魚並將漁獲分食。海祭司儀、阿美族居民潘鄭文鐘告訴中央社記者，阿美族人「會走路時就泡在海裡了」，海是冰箱、潮間帶是菜園；常以天為被、以沙灘為床，聽著海浪睡著，對大海有很深的情感，因此要敬天、敬地、敬山、敬海。

至於供奉水仙尊王、採道教儀式，則是因旭海阿朗壹古道為清朝晚期漢人從恆春到台東主要遷徙路線，當地原住民漢化早，部落除接納道教，也多會講閩南語。

潘鄭文鐘指出，以往旭海是專門捕撈野生虱目魚苗的魚場，傳統上划竹筏出海捕魚前有淨筏儀式，以檳榔、菸、酒等祭品在牡丹灣海邊祭祀，祈求人員平安、漁獲豐收。有段時間長輩凋零、年輕人離鄉討生活，產生文化斷層、近年才由旭海村統一訂於7月辦理海祭，也是年輕人返鄉、外地人前來捕魚苗最熱鬧時節。

潘鄭文鐘說，辦理海祭除有文化傳承意義，也盼推廣旭海觀光，當地沒什麼產業，但有很好的天然資源，有天空藍與太平洋藍，也有阿朗壹古道；並希望遊客觀光時學習、也尊重當地文化，旭海是多元文化部落，但是當地人不分宗教信仰、語言互相尊重、相處融洽，是旭海村最可貴的精神。

參與竹筏下水儀式的潘姓居民表示，回鄉到現在參與好幾年了，小時候都是站在一旁看長輩主持，現在自己主導儀式很有意思，這是特別的地方風俗，必須要傳承下去。

旭海村辦公室表示，旭海部落舊名牡丹灣，最早由斯卡羅族前來開墾，後來陸續有阿美族、排灣族、馬卡道族、客家人、河洛人等前來此地，形成多元族群相互交融聚落。海祭活動除迎神祭典外，周遭設有部落手作工藝品與在地美食攤位，晚上有金曲歌手桑布伊等原民歌手、樂手在牡丹灣海邊表演。

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原住民 年輕人 阿美族

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