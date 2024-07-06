花蓮新生女嬰被發現心臟病 空勤黑鷹直升機後送高雄治療
花蓮一名剛出生的女嬰被發有現心臟病，急需西部醫療資源，因考量蘇花交通不便，醫院提出空中轉診申請。空中勤務總隊立刻派出花蓮駐地黑鷹直升機，僅耗費約1小時20分鐘就將女嬰順利送到高雄小港機場，交由在機場待命的救護車與醫護人員，轉診到高雄榮總。高榮說，目前女嬰生命徵象穩定。
空中勤務總隊說，昨天下午接獲通報，有1名慈濟醫院的新生女嬰出生後發現心臟病，需要轉診，院方經過與家屬溝通後，考量到地震影響蘇花交通，向空勤提出空中轉診申請，空勤立刻派遣駐地花蓮黑鷹直升機至德興運動場外的草皮落地，接駁這名女嬰。
空勤總隊與醫護人員合力抬起擔架，將放在保溫箱裡的女嬰搬運上空勤直升機。空勤總隊表示，擔心航務中遇到風切亂流，也要顧及保溫箱的電量時效，決定採用最快路徑，直升機在昨天下午4時30分許起飛，沿途經過花蓮、台東、恆春，在傍晚5時50分許抵達高雄小港機場。
空勤總隊說，女嬰抵達小港機場前，消防局救護車以及醫護人員已在機場待命，並在直升機抵達後，順利將女嬰轉診到高雄榮總。高雄榮總表示，女嬰有心臟病，昨天到院後已完成心導管檢查，生命徵象尚穩定。
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