助19個社區獲30個景觀設計獎 屏縣府推社區規劃師9年有成

屏東縣社區規劃師開辦9年來，社規師協同社區推動地區環境改造與發展策略，不僅翻轉社區公共空間品質與景觀環境，還獲國內外30個獎項肯定，縣府今天在屏東數位青創中心舉辦成果展，縣長周春米說，今年潮州3社區再獲「法國設計獎」與「美國繆斯設計獎」金獎，展現屏東強大的社區能量，讓外界從社區看到屏東多向度的精采。

周春米說，繼2022年「會呼吸的排灣族石板屋」獲巴黎設計獎銀獎、2023年「廍廍安全─幸福學堂」奪德國柏林設計與美國繆斯設計獎銀獎，由台灣藝術生活協會、屏東縣鄉土童玩協會、三共社區發展協會聯手提案的「藝起趣宜居潮州」，獲2024年「法國設計獎」金獎與「美國繆斯設計獎」景觀設計類─鄉村設計金獎，讓世界看見屏東如何將循環利用概念帶入社區實作，以低碳足跡施工技術接軌國際，為屏東社區再創顛峰。

她說，縣府與輔導團隊樹德科技大學以「五藝齊開屏、六區秀特色」為特色主題，培育社區規劃人才，將屏東在地特色融入設計改造，除政府資源協助外，仰賴地方能量、專家學者 與文化藝術工作者共同努力，讓眾人從社區看到屏東多向度的精采。

縣府城鄉發展處說，今年成果展主題「社區轉轉」就像魔術方塊可以翻轉不同角度組合，展現社區的多元，也代表著在社區走走轉轉，每個角落都能發現其特別之處；今年特別頒發文化再現獎、全齡共榮獎、地方美學獎、永續維護獎、最佳創生獎、社區特別獎以及工藝傳承獎7獎項，共11個社區團體及5名個人得獎，獎盃以恆春鎮德和社區移除的銀合歡變身的環保木材打造。

其中，獲文化再現獎的屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，修繕三地門鄉巴格達外家族頭目家屋，賦予傳統石板屋新生命，如今成為部落族人口述歷史、交流教育的重要場域；獲地方美學獎的社團法人台灣咾咕嶼協會，利用淨灘撿拾來的海洋廢棄物，配合整體空間規畫海廢藝術牆，進行環境教育解說。