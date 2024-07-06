影／小琉球迄今無紅綠燈號誌路口 警方暑假登島加強取締交通違規

屏東離島小琉球面積僅6.8平方公里，島上迄今無紅綠燈號誌路口，居民和遊客交通工具以機車為主，進入夏季旅遊旺季，因天氣炎熱，安全帽多備而不用；轄區東港警分局有鑑於今年4到6月交通事故受傷案件72件，較去年同期微升，暑假每周登島2次取締，昨天一個下午就告發未戴安全帽45件、無照駕駛4件，越級駕駛3件共52件。

東港分局表示，每年4到8月是小琉球旅遊旺季，動輒萬人登島，島上居民和遊客大部分以機車代步，今年4到6月間已發生機車未戴安全帽死亡事故1件1人，交通受傷事故72件、受傷117人，交通受傷事故較去年同期增加14件；為保障遊客在小琉球旅遊平安順暢，7、8月暑假期間，每周2次由本島增派警力登島實施交通大執法，執法重點為取締未戴安全帽、違規停車、酒後駕車等。

小琉球李姓居民說，進入夏日旅遊旺季，路上滿是機車族，又因天氣炎熱，有些人不喜歡戴安全帽，部分年輕旅客又喜歡開快車，當地因居民反對未設路口紅綠燈號誌，加上島上的地形高低起伏不定，有時不熟悉路況又分心看風景，易發生交通事故，因平日少見警方取締，讓遊客肆無忌憚，當地居民都贊成警方於暑假期間加強取締。