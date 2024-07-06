顛覆對兒童遊戲既定印象 屏縣暑假推自由遊戲孩子瘋玩

愛玩是孩子的天性，屏東縣政府暑假期間特別為孩子設計不一樣的「遊戲城市，玩出好關係」自由遊戲，在各鄉鎮市輪流舉辦，今天登場的林邊鄉親林公園活動，孩子透過獨特設計的遊戲，家長、社工的陪伴與引導下，學會探索、創造和解決問題，同時增加親子間的互動和溝通，有家長說，它顛覆大家對兒童遊戲的既定印象，沒看過孩子玩得這麼開心。

縣府社會處說，「自由遊戲」是一種沒有結構的、自發的遊戲行為，讓孩子自己決定玩什麼、怎麼玩、跟誰玩，大人要做的，不是出手干涉，而是陪伴和觀察，讓孩子有承擔風險的練習，才能玩出現實生活、玩出學習的熱情與自信，然而，現代社會能否自由遊戲最重要的關鍵，在於大人是否願意放下干涉，讓兒童試驗、承擔，進而管控風險。

社會處說，「遊戲城市，玩出好關係」活動以自由遊戲為核心，尊重孩子的表意權，引導孩子觀察周遭環境、運用周邊的空間與各式素材，發揮想像力，以激發創意，設計獨特的遊戲，讓孩子在遊戲中享受發想與手做的樂趣，並學會探索、創造和解決問題，遊戲過程中，透過家長和社工的陪伴與引導，讓親子享受自由遊戲的同時，也促進親子的互動和溝通，營造溫馨和諧的家庭氛圍。

「媽咪妳看，我用扇子揮出好大的泡泡喔！」、「這是我的汽車跑道！」社會處東港社福中心今天提供繩索、木板、寶特瓶、紙箱、呼拉圈、顏料、色筆、泡泡水各類素材，利用公園現有的涼亭及濃蔭、綠地等自然環境，讓孩子發揮創意，如用繩子、紙箱等日常可見的素材，邀家長搭建小火車，在紙箱區中小朋友化身列車車長，小朋友互相邀請加入列車遊行。