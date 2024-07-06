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蓋輕軌造成車輛溢流！高市府開新路分流 紅燈秒數過長反惹民怨

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市政府為了疏導大順路蓋輕軌後的車輛溢流問題，再前天啟用新修建的龍德東路，卻因路口紅綠燈秒數過長，引起民眾抱怨。記者王勇超／攝影
高雄市政府為了疏導大順路蓋輕軌後的車輛溢流問題，再前天啟用新修建的龍德東路，卻因路口紅綠燈秒數過長，引起民眾抱怨。記者王勇超／攝影

高雄大順路建輕軌後路幅縮減，往來汽、機車溢流到鄰近道路，尖峰時期常造成堵塞，高市府為了分流，新開闢350公尺長的龍德東路在前天啟用，但民眾卻發現龍德東路與河堤南路口，紅綠燈等候時間超過90多秒，而且龍德東路車流量少，反而造成河堤南路塞車。交通局說，今早已改為紅燈最多50秒，未來會再滾動檢討。

高市府為解決大順路交通壅塞問題，進行4大配套工程，包括新德路南側道路開闢、自由橋改善工程、龍德新橋工程、龍德新路東延段開闢。其中龍德東路前天通車，雙向各設1快車道及1混合車道、人行道。

高市交通局表示，龍德新路已拓寬，龍德新橋今年1月底也通車，龍德東路開通後，車輛可橫跨愛河至民族路，串連起博愛路、自由路、民族路3大交通大動脈，可紓解大順路交通，也活絡在地商業活動。

但一名女騎士說，騎車經過龍德東路與河堤南路，都很納悶「為什麼紅燈要等這麼久」，因為這個路口的車潮不多，紅燈那麼久，浪費時間。當地一名少女說，此路口的紅燈90多秒，「天氣熱的時候，會覺得有一點等太久！」

有網友在前天下午6時許，騎車從自由路右轉進河堤南路後，才發現龍德東路已經通車，龍德東路的車流量很少，「不知道是不是知道的人人還不多」，他在路口等了一個90多秒的紅綠燈，走龍德路的車輛不到10輛，河堤南路反而塞了超過30台從自由路轉進來的汽、機車，讓他懷疑龍德東路「真的能舒緩大順路車流嗎？」

另名網友說，曾經凌晨1點在龍德東路與河堤南路等90秒紅燈，「像白癡一樣」。但也有網友說，燈號都是政府精算過的，「你不需要不代表別人不需要」、「換條路走不就好了，整天雞蛋裡挑骨頭不累嗎？」

交通局說，原本預期龍德東路與河堤南路的車流量大，設定紅燈最久135秒，但通車後觀察車流量暫時未如預期，今天早上9時許改成紅燈最多50秒，未來視車流量及轉向車比例穩定後，將再滾動檢討。

龍德東路前天才啟用，目前用路人仍習慣使用河堤南路。記者王勇超／攝影
龍德東路前天才啟用，目前用路人仍習慣使用河堤南路。記者王勇超／攝影

紅綠燈 高雄市

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