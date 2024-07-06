金門辣媽自辦導覽培訓 培育後浦導遊讓金門變好玩

為了讓更多在地民眾可以認識自己生長的環境，甄洋樓老闆娘陳婉甄自辦「導覽培訓」，邀請地方文史、藝術等領域人士，帶領參加民眾來認識後浦小鎮。陳婉甄表示，金城後浦有很多獨特的僑鄉文化、洋樓，她認為由民間自己培植專業解說人員，讓有需要導覽的遊客獲得良好的服務，也能夠增加在地民眾的工作機會。

看好漢服體驗的市場，今年30歲的「美女辣媽」陳婉甄從數年前開始經營「甄漾」旗袍漢服體驗的專門店，並在去年標租下位於後浦巷弄的王慶雲洋樓，作為漢服體驗的基地，此外，陳婉甄也投入地方創生，透過漢服體驗與地方連結，並與其他產業的結盟，讓文化與觀光相結合。

「這是許允策洋樓、這是縣定古蹟奎閣...都是後浦老城區的核心區域」..這場「甄洋樓」自辦的金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓活動，邀請莊美榮擔任講師，為參加者解說後浦的歷史文化，並帶領大家走讀小鎮的巷弄，探尋一棟棟優美的洋樓、品味過往的歷史。

陳婉甄表示，她一直希望可以舉辦金門後浦的相關導覽培訓，當中包含有僑鄉文化、洋樓、後浦小鎮內的景點等。活動獲得許多在地鄉親的熱情迴響，其實多數的金門人往往只知道金門有許多棟具特色的洋樓，但卻不了解為何會興建以及這些洋樓各自特色有哪些。

為何想自辦培訓活動？ 陳婉甄指出，因為自由行旅客大多沒有導遊陪同，很多洋樓與地景無法深入瞭解，所以她才會興起舉辦培訓活動，讓有興趣了解故鄉文化的民眾報名，了解在地文史之外也學習導覽的技巧，未來也可以根據消費者的需要來協助媒合彼此，讓有需要導覽的遊客獲得良好的服務，此外，也能夠增加在地民眾的收入與工作機會，創造雙贏。