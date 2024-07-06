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金門辣媽自辦導覽培訓 培育後浦導遊讓金門變好玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，邀請莊美榮（中）擔任講師。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，邀請莊美榮（中）擔任講師。記者蔡家蓁／攝影

為了讓更多在地民眾可以認識自己生長的環境，甄洋樓老闆娘陳婉甄自辦「導覽培訓」，邀請地方文史、藝術等領域人士，帶領參加民眾來認識後浦小鎮。陳婉甄表示，金城後浦有很多獨特的僑鄉文化、洋樓，她認為由民間自己培植專業解說人員，讓有需要導覽的遊客獲得良好的服務，也能夠增加在地民眾的工作機會。

看好漢服體驗的市場，今年30歲的「美女辣媽」陳婉甄從數年前開始經營「甄漾」旗袍漢服體驗的專門店，並在去年標租下位於後浦巷弄的王慶雲洋樓，作為漢服體驗的基地，此外，陳婉甄也投入地方創生，透過漢服體驗與地方連結，並與其他產業的結盟，讓文化與觀光相結合。

「這是許允策洋樓、這是縣定古蹟奎閣...都是後浦老城區的核心區域」..這場「甄洋樓」自辦的金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓活動，邀請莊美榮擔任講師，為參加者解說後浦的歷史文化，並帶領大家走讀小鎮的巷弄，探尋一棟棟優美的洋樓、品味過往的歷史。

陳婉甄表示，她一直希望可以舉辦金門後浦的相關導覽培訓，當中包含有僑鄉文化、洋樓、後浦小鎮內的景點等。活動獲得許多在地鄉親的熱情迴響，其實多數的金門人往往只知道金門有許多棟具特色的洋樓，但卻不了解為何會興建以及這些洋樓各自特色有哪些。

為何想自辦培訓活動？ 陳婉甄指出，因為自由行旅客大多沒有導遊陪同，很多洋樓與地景無法深入瞭解，所以她才會興起舉辦培訓活動，讓有興趣了解故鄉文化的民眾報名，了解在地文史之外也學習導覽的技巧，未來也可以根據消費者的需要來協助媒合彼此，讓有需要導覽的遊客獲得良好的服務，此外，也能夠增加在地民眾的收入與工作機會，創造雙贏。

陳婉甄也說，除了讓有興趣瞭解金門僑鄉文化的朋友可以吸取更多相關資訊外，主要是培訓學員對王慶雲洋樓及金門僑鄉文化、後浦景點的歷史典故更加熟悉，未來甄洋樓會提供王慶雲洋樓及後浦景點的導覽服務供自由行旅客加購，有興趣的民眾即可成為他們的合作夥伴，大家一起讓金門更好玩、讓更多人瞭解金門文化。

「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，帶領參加民眾穿街走巷，探詢後浦小鎮之美。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，帶領參加民眾穿街走巷，探詢後浦小鎮之美。記者蔡家蓁／攝影
金門大學觀光系畢業的陳婉甄在先生的支持下，全心投入漢服體驗館的經營，現在更自辦導覽培訓，希望培育更多後浦導遊，讓金門更好玩。記者蔡家蓁／攝影
金門大學觀光系畢業的陳婉甄在先生的支持下，全心投入漢服體驗館的經營，現在更自辦導覽培訓，希望培育更多後浦導遊，讓金門更好玩。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」自辦的金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓活動，獲得民眾熱烈回響，參與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」自辦的金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓活動，獲得民眾熱烈回響，參與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，帶領參加民眾穿街走巷，探詢後浦小鎮之美。記者蔡家蓁／攝影
「甄洋樓」老闆娘陳婉甄自辦金門僑鄉文化後浦洋樓景點導覽培訓，帶領參加民眾穿街走巷，探詢後浦小鎮之美。記者蔡家蓁／攝影

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