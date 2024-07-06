昔「台灣風景區一哥」今門可羅雀 屏縣府砸3億盼榮景再現

台灣老字號、以「奇岩怪石」著稱的屏東滿州鄉佳樂水風景區，早年是鄉公所公共造產的「金雞母」，近年因建設遲滯逐漸沒落，因入不敷出前年一度封園，去年初重新開放依然遊客稀寥，鄰近港口吊橋因鐵鑬鏽蝕持續關閉，去年小犬颱風侵襲再受重創，地方向縣府求援，縣府接手取得經營管理權，先斥資8000萬元重修，並規畫投入3億經費整建佳樂水，盼重現昔日「台灣風景區一哥」榮景。

佳樂水風景區位於滿州鄉港口村，地處墾丁國家公園東南邊陲地，以鬼斧神工礁岩地形、海天一色美景聞名，早年是高人氣風景區；1976年由滿州鄉公所以公共造產方式經營，1989年曾創下年入園80萬人次紀錄，之後開始下滑，政府開放陸客來台觀光後一度回升至20萬上下，陸客禁令後加上疫情，因連年虧損於前年歇業，新任鄉長古榮福在去年初重啟。

佳樂水風景區重啟後，因無餐飲、伴手禮和遊園車等服務，人氣未回溫，公所之前曾規畫以委外經營方式轉型，但無廠商願接，加上鄰近必經的港口吊橋景點，也因鐵鑬鏽蝕安全問題持續關閉，小犬颱風襲台時橋體再受重創，遊客再流失，鄉公所礙於經費龐大無力整修，地方盼由縣府接手協助重建，留住人潮商機，並一併升級開園48年的佳樂水風景區，提升整體遊憩服務品質，重現昔日榮景。

港口吊橋是跨越港口溪出海口的百公尺長便橋，對岸有陸蟹生態和海岸森景觀，原每人收費10元，曾是全台最便宜的收費景點，鄉公所5年前漲至20元，依舊是人氣景點，墾管處打造現代化公廁，加上周邊餐廳、「 恆春三寶」的港口茶賣店，成為人氣景點，吊橋封閉後遊客流失；縣府表示，本月優先發包重修後，一併升級港口吊橋北側濕地和陸蟹生態景觀，未來仍由公所營運。