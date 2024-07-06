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高雄4間合法露營場！市府單一窗口 下鄉輔導業者申請

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
觀光局發展露營活動，運用轄管旗津海岸公園及寶來花賞溫泉公園委外經營2家露營區，冬季則可至寶來花賞溫泉公園內「遠山望月溫泉露營區」，邊泡湯邊賞花。圖／高雄市觀光局提供
觀光局發展露營活動，運用轄管旗津海岸公園及寶來花賞溫泉公園委外經營2家露營區，冬季則可至寶來花賞溫泉公園內「遠山望月溫泉露營區」，邊泡湯邊賞花。圖／高雄市觀光局提供

全國違法露營場林立，中央為此放寬非都土地容許使用，讓1公頃以下農牧及林業用地即可申設露營場，交通部2年前修訂「露營場管理要點」讓露營場合化法露出曙光；高雄目前已輔導59家農牧用地業者申請，34家取得土地許可使用，已有2家「梅園野營秘境露營區」及「東九道露營區」農牧用地業者取得合法登記，共4家業者取得登記。

觀光局年上月18日起至偏鄉區公所駐點服務，輔導各露營場，目前已至桃源、那瑪夏、茂林、六龜、美濃、杉林區輔導50家露營場；此外市府成立露營場輔導小組及單一服務窗口，辦理5場說明會，編經費委託廠商輔導業者撰寫使用計畫書、查詢環境敏感區及補助查詢規費、簡化流程，並採聯合輔導診斷會勘機制協助業者。

高市府現已輔導59家業者申請第一階段「非都市土地容許使用」，其中34家已取得土地許可使用，6家申請第2階段「露營場設立登記」；「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」、「梅園野營秘境露營區」及「東九道露營區」4家取得露營場設置登記，後2者位於農牧用地，經過2階段申請取得登記的農牧用地業者。

觀光局表示，為發展露營活動，運用轄管旗津海岸公園及寶來花賞溫泉公園委外經營2家露營區；「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳，是全國最大豪華露營區；冬季則可至寶來花賞溫泉公園內「遠山望月溫泉露營區」，邊泡湯邊賞花，位於旗山的「東九道露營區」腹地大且交通便利，可提供學生從事野營活動；海拔1000多公尺的「梅園野營秘境露營區」，則可賞梅採梅、體驗夜晚無光害的星空。

位於旗山的「東九道露營區」腹地大且交通便利，可提供學生從事野營活動，是高雄合法的農牧用地露營場。圖／高雄市觀光局提供
位於旗山的「東九道露營區」腹地大且交通便利，可提供學生從事野營活動，是高雄合法的農牧用地露營場。圖／高雄市觀光局提供
海拔1000多公尺的「梅園野營秘境露營區」，則可賞梅採梅、體驗夜晚無光害的星空。是高雄合法的農牧用地露營場。圖／高雄市觀光局提供
海拔1000多公尺的「梅園野營秘境露營區」，則可賞梅採梅、體驗夜晚無光害的星空。是高雄合法的農牧用地露營場。圖／高雄市觀光局提供

觀光局 露營區 高雄市

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