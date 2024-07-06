高雄鳳山福誠里路面凹陷 一挖...自來水管破漏地底全掏空

高雄市鳳山區福誠里三誠路附近巷弄前晚路面突然發生凹陷，里長許德發通報區公所勘查，開挖發現地底自來水管漏水，地基掏空近1人高，為搶修暫時停水，所幸及時發現災情未擴大。水公司七區管理處表示，昨晚配合施工停水至10點，目前供水已正常。議員李雅靜指出，從多次路面掏空或天坑災情發現，大部分原因都是自來水管線老舊破管或雨水箱涵接管處老舊脫落，水管應加速汰換避免釀災。

福誠里長許德發指出，前天晚上里民通報三誠路188巷的道路出現凹陷，他勘查發現路面過去已有多處補丁修補痕跡，公所派人開挖後不得了，地底有大量自來水滲出，地基已遭掏空。

許德發說，第二階段鳳山區公所通知自來水公司接手處理，緊鄰第一處坑洞處20公尺也應他的要求一起開挖，豈料地底掏空現象更嚴重，幾乎達一個成人的胸部左右深度，若不開挖不知道問題如此嚴重。

高市議員李雅靜指出，三誠路188巷路面下的漏水不停地溢流出來，因地底下管線錯綜複雜，她與許里長從白天守到黑夜，直到昨晚8點多，經由工程人員漏夜大面積開挖，終於找到禍首，自來水如湧泉般的噴出，又是老舊自來水管破管惹禍。