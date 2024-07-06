聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東雙流防砂壩闢生態廊道

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東雙流溪壩體改善工程除補強壩體，最大亮點是減輕河川生態阻隔，導入生態友善措施，打造斜坡式鋪石魚道等多項友善動物生態廊道。圖／屏東分署提供
屏東雙流溪壩體改善工程除補強壩體，最大亮點是減輕河川生態阻隔，導入生態友善措施，打造斜坡式鋪石魚道等多項友善動物生態廊道。圖／屏東分署提供

屏東雙流防砂壩歷經颱風豪雨損壞老化，3年前著手改善，去年6月動工，導入生態友善措施，工程區域除有特有種如屏東鬚鱲等魚類及拉氏清溪蟹、黃灰澤蟹等蟹類，周圍天然林亦有食蟹獴、穿山甲、白鼻心等哺乳類及多種兩棲類與爬蟲類野生動物棲息，工程與環境達到共存共榮。

台灣早年興堤築堰，對生態環境較少關注，泥水工程對生態常造成不可逆轉的破壞；興建於1985年的雙流防砂壩，近年除補強壩體延壽外，最大亮點是邀學者專家打造斜坡式鋪石魚道等多項友善動物生態廊道，減輕生態阻隔。

清大教授曾晴賢有感於過去攔河堰、水庫、護岸工程摧毀生物棲地、阻斷洄游生物上溯水路、影響溪流水位流速，甚至改變水系分布位置，指生態檢核機制，可減少工程對生態環境影響。

逢甲大學水利發展中心陳宣安舉例，防砂壩下游常有魚躍行為，但受壩高阻隔，友善生態的作法，除減少壩體下游淘刷，也在壩體中央作穿透式切口，打造斜坡式鋪石魚道，降低對洄游性魚類阻隔。工程技師吳文靖說，防砂壩下方設置深潭，保留部分大石塊，在河道裡產生自然流況。深潭往上游為斜曲面魚道，魚類通過魚道後，可在集魚區休憩。

屏東 老化 魚類

延伸閱讀

汐止中興路人行道施工移樹 11棵榕樹先健檢再遷移

埃及新住民屏東經營中東舞團 7月底率團印尼演出

交通錐搞得行車大亂！彰市彰水路道路工程做一半 趕快補救

說好改善彰化市彰水路口？春節至今仍留交通錐未完工

相關新聞

意見分歧 高雄旗山殯儀館公聽會火爆

高雄旗山殯儀館設置案爭議不休，高市殯葬處昨舉辦公聽會，公布預定地位於旗山多元化葬法文化園區對面空地，未來不設火化場，但會...

屏東雙流防砂壩闢生態廊道

屏東雙流防砂壩歷經颱風豪雨損壞老化，3年前著手改善，去年6月動工，導入生態友善措施，工程區域除有特有種如屏東鬚鱲等魚類及...

網購別貪便宜！大陸山寨「一條根」 擦了皮膚會腫痛

台灣在地「一條根」業者近日接獲消費者反映，使用貼布後有皮膚過敏紅腫、刺痛，業者一查發現來自大陸的山寨版，透過網路銷售到台...

年減碳180公噸！高雄部落拆遷 竟能兼顧美化與環保

鄰近前鎮區中華五路及正勤路「拉瓦克部落」，在協調拆除後進行綠美化工程。依高市府數據，總計讓50公頃的閒置土地變身為綠地，...

黃仁勳的「好朋友」看好高雄！邀輝達設總部 工總準備好了

中華民國全國工業總會理監事會議今日首度移師高雄，市長陳其邁藉此大力宣傳投資高雄，工總理事長潘俊榮則說旗下158個製造產業...

小琉球污水處理完成拼圖 全島處理率提升至90%

屏東小琉球年登逾百萬人次旅客，縣府為提升海域水質及維護海洋生物多樣性，6年來分別在島上設置4處污水處理廠已全數啟用，每天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。