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意見分歧 高雄旗山殯儀館公聽會火爆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄殯葬處昨舉辦旗山殯儀館公聽會，場面一度火爆。非旗尾地區居民舉牌喊贊成、同意，反對派居民爭相舉手要求發言。記者徐白櫻／攝影
高雄殯葬處昨舉辦旗山殯儀館公聽會，場面一度火爆。非旗尾地區居民舉牌喊贊成、同意，反對派居民爭相舉手要求發言。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山殯儀館設置案爭議不休，高市殯葬處昨舉辦公聽會，公布預定地位於旗山多元化葬法文化園區對面空地，未來不設火化場，但會中仍意見分歧，旗尾居民認為殯儀館會影響觀光、交通，強烈反彈，場面一度火爆。高市殯葬處表示，贊成意見多於反對意見，若按照時程順利進行，預計2028年可完工。

公聽會昨湧入數百人，確定的設置地點並非日前盛傳的溪洲公墓，旗尾居民仍反對。據規畫，旗尾基地約1.7公頃，全屬市有特農區殯葬用地，目前閒置，南側為旗山區多元化葬法生命園區，民宅少且至少距離500公尺，免辦水保、環評，規畫500個停車位，作業期程4年。

旗尾居民說，殯儀館預定地緊鄰旗山糖廠，政府花大錢發展觀光，現又要設殯儀館嚇跑遊客！旗山至仁武交通便利，不一定要建殯儀館，「把大便做成美味佳餚，難道會有人想吃嗎？」旗山尊懷文教基金會創辦人王中義批開會通知刻意隱瞞設置地點，「私底下搓湯圓」。

上洲里長柯瑞斌等人說，時代改變，應給死者隆重尊嚴的告別式，不應在路邊搭帳棚治喪；旗山居民大老遠去市區辦喪事很不方便，日前有年輕人車禍身亡，家人苦惱無法送回家治喪，有設殯儀館的需求。議員朱信強說，國10末端假日常塞車，再設殯儀館，交通恐無法負荷？希望另覓他處，規畫一條龍殯葬服務。殯葬處長黃中中說，此案2017年討論至今，設施及量能都以大旗美整體需求為主，他會把正反意見帶回，進一步評估可行性。

塞車 殯儀館 湯圓

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