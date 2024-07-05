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網購別貪便宜！大陸山寨「一條根」 擦了皮膚會腫痛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大陸山寨版「一條根」銷台，業者今天說明，籲民眾小心，左為仿品，右為真品。記者游明煌／攝影
大陸山寨版「一條根」銷台，業者今天說明，籲民眾小心，左為仿品，右為真品。記者游明煌／攝影

台灣在地「一條根」業者近日接獲消費者反映，使用貼布後有皮膚過敏紅腫、刺痛，業者一查發現來自大陸的山寨版，透過網路銷售到台灣，外觀仿製真的包裝，但有多處地方不同，業者請民眾不要大陸山塞版，避免過敏紅腫。

仙峰科技業者今天在基隆舉行記者會，總經理游瑞榮說，台灣在地產製金門一條根貼布等產品，最近有民眾指使用貼布後皮膚過敏紅腫，經公司追查比對，發現民眾網上買的是大陸的山寨版仿冒品。

游瑞榮指出，山寨品外包裝、印製的字體都以假亂真，顏色一樣是紅色外包裝，但仿品沒有一條根成份，包裝上還標註有酸痛藥等字樣。

仙峰董事長林水生說，一條根採用天然樹脂製成貼布，山寨版容易造成皮膚過敏、紅腫。提醒消費者購買時要特別注意，真品有標示「SGS」、「專業製造」等特徵。

基隆 山寨 消費者

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