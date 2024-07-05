年減碳180公噸！高雄部落拆遷 竟能兼顧美化與環保

鄰近前鎮區中華五路及正勤路「拉瓦克部落」，在協調拆除後進行綠美化工程。依高市府數據，總計讓50公頃的閒置土地變身為綠地，種植2000株喬木，未來年減碳效益達180公噸。

「拉瓦克部落」目前由工務局新工處、道工處及公園處辦理人行空間建置、種植喬木及植草綠美化，提升市容綠意景觀，「拉瓦克部落」完成綠化後將串聯愛河灣、亞灣濱海景觀綠帶與周邊重劃區公園綠地。

工務局長楊欽富今天表示，包括中華路側紅磚人行道拓寬提升民眾行走舒適性；並補植2900平方公尺草皮及印度紫檀、樟樹等44株大喬木，銜接台塑昆仲公園，以及第95期基地整體景觀。總計讓50公頃閒置土地變身綠地，種植2000株喬木，未來年減碳效益達180公噸，進一步提升亞灣區作為海洋都市門面的質感。

「拉瓦克（Ljavek）部落」是高雄唯一都市原住民部落，居民多來自外縣市，為就業在前鎮區中華五路上落腳，部落自1954年起逐漸形成，後經查報為違章建築，此後多次面臨拆遷要求，居民自力救濟提起訴訟。

部落居民向行政法院提起訴訟，法院於2022年底判決要求市府撤銷2018年拆除處分，市府未提上訴並於2020年至2021年間召開138次協調會，提出「異地安置－居民自力興建住宅方案」，以鳳山區中崙段12號為拉瓦克部落安置地，獲得居民全數簽字承諾搬遷。最後1戶今年3月完成搬遷。