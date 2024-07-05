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小琉球污水處理完成拼圖 全島處理率提升至90%

中央社／ 屏東縣5日電
小琉球4處污水處理廠已全數啟用，每天可處理3580公噸污水，約全島90%生活廢水。示意圖／記者潘欣中攝影
小琉球4處污水處理廠已全數啟用，每天可處理3580公噸污水，約全島90%生活廢水。示意圖／記者潘欣中攝影

屏東小琉球年登逾百萬人次旅客，縣府為提升海域水質及維護海洋生物多樣性，6年來分別在島上設置4處污水處理廠已全數啟用，每天可處理3580公噸污水，約全島90%生活廢水。

離島小琉球面積約6.8平方公里，人口1萬2000多人，由於海洋生態資源豐富、多樣性與海龜族群數量不少，有「海龜島」美名，不少遊客到訪小琉球就為與海龜伴游，近年成為國內熱門旅遊景點，島上因此旅宿林立。

依琉球鄉公所統計，民國111年「東琉線」及「鹽琉線」2條航線全年載客量252萬人次、112年達282萬人次，旅遊人次逐年攀升，再加上受限地勢起伏落差大，早期島內並無污水下水道系統，導致生活污水隨側溝直接流入大海，影響周邊海域及生態景觀。

為提供當地更佳海域水質條件，屏東縣推動建置聚落式污水處理設施，進一步截流生活污水經過現地處理後再排入既有溝渠，降低對原有環境衝擊。

屏東縣政府環保局長顏幸苑指出，為提供當地民眾更佳海域水質條件，並維護海洋生物多樣性，減輕水體負荷，共斥資新台幣2億元，包括民國106年啟用本福村老人會館、110年啟用中福村及上福村聚落式污水處理設施，加上去年10月啟用大福聚落式污水處理設施，完整小琉球當地污水處理拼圖。

其中，大福聚落式污水處理設施，因周邊污染源分布零散最為困難。有別於其他場址，增設2座揚水站截流集污區內的污水輸送至設施內處理，設計日處理量為1300公噸，流程包括沉砂除油、生物接觸曝氣、沉澱池等處理單元後再放流，預計每月可削減生化需氧量(BOD)約2100公斤，懸浮固體物(SS)削減量約1,600公斤，及氨氮(NH3-N)削減量約940公斤，大幅降低琉球鄉海域污染負荷。

顏幸苑說，污水處理有效解決離島生活污水及相關污染問題，也是其他離島地區改善污染的典範，不論居民或旅客都應守護美麗的海洋環境，打造琉球永續環境島。

依環保局數據，4處污水處理廠都啟用後，每天可處理處理3580公噸污水，全島污水處理率提升至90%，有效解決了離島生活污水嚴峻課題，讓海域水質及海龜島生態再升級。

小琉球 屏東縣政府 污水

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