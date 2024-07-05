海龜媽媽生蛋怕怕 來小琉球玩不要放煙火好嗎

屏東小琉球生態豐富，因海龜族群數量不少，有「海龜島」美名，不少遊客衝小琉球就是要與海龜不期而遇，除縣府興建污水廠改善海域水質，當地團體萬眾一心維護生態永續。

依海洋委員會海洋保育署統計小琉球沿岸海龜數量，去年沿岸年平均海龜數量為637隻次，拍攝單次海龜數量最高為11月的981隻次。

海保署指出，每月1次執行全島海龜數量空拍調查，每次調查時間約為90分鐘，監測方法為無人機拍攝海域照片，再以人工辨識計算海龜數量。

今年5月，海保署與國立海洋生物博物館、台灣咾咕嶼協會在小琉球肚仔坪為今年第1隻產卵綠蠵龜（Chelonia mydas）安裝衛星發報器，就是為提升對小琉球產卵母龜於產卵期間、產後洄游路徑及其覓食棲地的了解。

長期關注小琉球生態的台灣咾咕嶼協會理事長張欣怡表示，每年的5月至10月是海龜媽媽上岸產卵期，若遇西南氣流及台灣本島豪大雨過後，海流容易把垃圾帶到島上，必須移除沙灘障礙物，讓海龜能順利上岸產卵，除了常態性的海灘貨幣活動外，不定期號召民眾合力淨灘。

張欣怡表示，小琉球夏天是遊客登島旺季，同時也會宣導也會宣導用夜間沙灘友善守則，例如不要開白光、不要露營、不要放煙火等，避免海龜媽媽上岸產卵時受到驚嚇。

為減輕小琉球旅遊人潮對生態造成的負擔，屏東縣政府繼公告島上5處潮間帶劃設為自然人文生態景觀區後，其中杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶列為保育示範區，除限制管控同時間進入人數外，並自1日起收取每名遊客新台幣60元海洋保育費，專款將用於維護自然生態資源及復育等，期待觀光及生態並存，永續發展。

小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉則說，自己在生態保育第一線服務超過10年，早期因為潮間帶過度踩踏，導致部分物種消失，直到3年前實施總量管制，現在衫福潮間帶已經可見久違的麵包海星、藍指海星等，也意味著生態逐漸復原中。

洪姓生態導覽員提及，從業8年多來，近年在沙灘上發現海龜爬行痕跡的次數越來越多，甚至曾親眼目睹小海龜孵化成功，從沙坑中奮力爬出，奔向大海，這些都是在地珍貴資源，要靠居民與遊客一起守護。