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安全再升級！高市家具街 新增左轉車道界定車流動線

中央社／ 高雄5日電
高雄青年家具街商圈近期進行道路重鋪工程。圖／翻攝自GOOGLE MAP
高雄青年家具街商圈近期進行道路重鋪工程。圖／翻攝自GOOGLE MAP

高雄青年家具街商圈近期進行道路重鋪工程，有眼尖民眾發現標線繪製線條與之前不一樣，高市交通局說明，施工過程中依實地狀況做適時調整，並重新分配車道空間，安全再升級。

青年路短短100公尺可以從購買床墊到餐桌、沙發、裝潢燈光設計等一條街搞定，是高雄老字號家具街。近期青年路（復興-林森）進行道路施工，對於地面標線與先前不同，交通局今天說明，是因施工範圍長，道路兩側寬度不同處，在施工過程中依實地狀況適時調整，並重新分配車道空間。

此次路面重鋪是由自來水公司辦理，配合市府改造道路安全政策，在分秒必爭的工程進度限制下，水公司、廠商與交通局三方頻繁勘查研議標線繪製方式，希望完工後帶給市民更安全的用路環境。

交通局交通工程科說明，左轉車道是經國內外多項研究實證，能有效改善號誌路口側撞交通事故，降低事故率達55%。為加強青年路的行車、停車範圍分界，也加入路面邊線，讓購物民眾與開車經過的用路人，能更明確分辨彼此不同的目的，減少在路段上發生同向擦撞、追撞等事故，也降低路口右轉時側撞機率，對路段的交通安全預期會大有助益。

交通局也提醒民眾，後續標線將持續施工，預計進度可在這週末完成，提醒經過路段工區的民眾注意行車安全。

交通事故 車道 青年

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