小琉球旅遊旺季交通事故增加 警加強違規取締

夏季是小琉球旅遊旺季，屏東縣政府警察局東港分局指出，今年4到6月交通事故受傷案件72件，較去年同期微幅上升，暑假期間將每週登島2次加強違規取締。

東港分局表示，每年4到8月是小琉球旅遊旺季，島上遊客大部分以機車代步，今年4到6月間已發生機車未戴安全帽死亡事故1件1人；交通受傷事故72件、受傷117人，交通受傷事故較去年同期增加14件。

東港分局說，為保障遊客在小琉球旅遊平安順暢，規劃於7、8月暑假期間，每週2次由本島增派警力登島實施交通大執法；執法重點為取締未戴安全帽、違規停車、酒後駕車等違規行為。

小琉球陳姓民宿業者告訴中央社記者，小琉球沒有紅綠燈，年輕旅客容易車速過快，加上地形高低起伏，有時遊客不熟悉路況又分心看風景，交通事故時有所聞。

屏東縣政府交通旅遊處表示，小琉球4到6月間登島人數共約40萬人，暑假首日單日就湧入超過1萬8000人次，暑假首週訂房率更達8成5至9成。