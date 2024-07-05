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高市府人事調整 蔡宛芬接社會局長

中央社／ 高雄5日電
高雄市社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬（圖左）接任。記者徐如宜／攝影
高雄市社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬（圖左）接任。記者徐如宜／攝影

高雄市社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬接任。對於這波中高階文官一併異動，高市府發言人周璟瑜說明，基於深化高階政務人員及文官歷練考量。

周璟瑜表示，市長陳其邁肯定謝琍琍為高雄社福政策貢獻良多，包括定點計時托育、設籍高雄即核發孕婦產檢交通補助等全國首創措施；夜間托育、提供經濟弱勢產婦併領生育津貼與坐月子到宅服務折抵現金等服務；公共托育機構58處、社區關懷據點544處、身障機構及社區式照顧服務據點116處等政策推動。

周璟瑜說明，接任社會局長的蔡宛芬長期關注婦女及兒少議題，曾任「台灣女人連線」秘書長、民進黨婦女部主任、台北市女性權益促進會秘書長、台北大直婦女服務中心主任，並任立法委員辦公室主任多年，對於婦女、人身安全及社會福利議題、反霸凌及提升性別平權等議題有豐富經驗。

周璟瑜說，蔡宛芬研考會任內提升市府各項重大政策管考績效、協助市府與大專院校及青年團體聯繫、建立反霸凌申訴機制並邀請外部專家參與，提高至府層級強化量能，希望借重研考會及過往經驗，持續推動及深化各項社福政策。

這波中高階文官相關異動，包括經發局副局長高鎮遠轉任農業局副局長；經發局副局長由都發局主秘林廖嘉宏升任；都發局主秘由都發局專委郁道玲升任；都發局專委由都發局副總工程司唐一凡升任；教育局督學黃昭誌升任社教館館長。相關人事調動於下週一生效。

主任 托育 霸凌

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