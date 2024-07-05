金門打造農牧新天地 3得獎青農來相挺

金門縣長陳福海今天接見第七屆百大青農獎得獎人-陳弘銘、洪銘志、何紀震等人，他肯定3位得獎者，在全國這麼多高手的競爭下，能夠脫穎而出，將金門這塊金字招牌推上全國農業舞臺，真的很不容易。陳福海也說，金門推行積極鼓勵青年從農政策多年，農業的進步也是有目共睹的，從111年百大青農金門有2位獲獎者開始，在農業領域金門也連連獲獎，這是金門的驕傲，也是中央政府對金門農業進步的肯定。

陳福海指出，金門已連續二屆(第六屆、第七屆) 獲得全國百大青農肯定，5位標竿型成功案例，有陳玉嘉、張斯翔、陳弘銘、洪銘志及何紀震做代表，讓地區青農有信心，縣府未來會重點專案加大力度配合後續的像是包裝、通路、租用土地及低利貸款等，經由縣府、縣農會及金門大學等單位通力協助，打造金門農牧事業新天地。

陳福海對青農陳弘銘及洪銘志經營風車牧場自家產製的羊肉爐調理包也讚不絕口，對風車牧場高床飼養羊隻生產環境給予高評價，他說，陳、洪兩人並非畜牧本科出身，而是就讀海洋大學水產養殖同窗，但是能一步一腳印、穩紮穩打的積極開創養羊市場，導入優良畜牧規範及國外進步畜牧思維，結合相同理念青年將金門養羊業注入活水、帶入新興時代，相當不容易。

他也提到，何紀震利用從颱風過後金門島上殘木，發想作為菇包木屑材料的新選擇，開始就地取材不仰賴外部資源，從木頭粉碎、太空包製作及植菌，再到香菇的栽培，還取得有機驗證，不僅島上吃得安心，也突破金門有限資源的地域性限制。何紀震表示，目前有機蕈菇栽培場，後續將作為食農教育基地，提供當地學校及民眾參與食農教育，強化飲食與農業的連結；另提供活動場域，將多元農業及牧業融入到他的農場，作為農民培訓實習基地，促進金門在地農業發展。

3位獲獎者也分享了他們在農、牧經營上的經驗及對於縣府農業政策上提出建言，如針對牛羊肉輸台管制解套、地區農產品加工包裝需求、農產品冷鏈需求、風車牧場聯外道路及水源供給、活絡地區青農產品通路等，陳福海也要求建設處立刻協助處理。