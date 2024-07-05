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埃及新住民屏東經營中東舞團 7月底率團印尼演出

中央社／ 屏東縣5日電
埃及新住民在台創辦中東舞團 將赴印尼演出 埃及裔新住民何穆（後右7）與台灣太太趙芯瑩（前 右）在屏東潮州經營中東傳統民俗舞團，並與原住民 族舞者合作，舞團即將遠赴印尼東婆羅洲演出交流， 5日開心舉辦行前記者會。中央社
埃及新住民在台創辦中東舞團 將赴印尼演出 埃及裔新住民何穆（後右7）與台灣太太趙芯瑩（前 右）在屏東潮州經營中東傳統民俗舞團，並與原住民 族舞者合作，舞團即將遠赴印尼東婆羅洲演出交流， 5日開心舉辦行前記者會。中央社

埃及裔新住民何穆與台灣太太在屏東潮州經營中東傳統民俗舞團，並與原住民族舞者合作，推廣多元舞蹈藝術。舞團7月下旬將赴印尼東婆羅洲演出，盼呈現台灣多元族群文化。

TW-EGY中東傳統民俗舞團團長何穆（MohamedMamdouh）8年前為愛定居台灣，與同為舞者的太太一同經營舞團。何穆告訴中央社記者，父親曾說「愛人在哪裡，國家就在哪裡」，而擁有1個能巡迴世界的舞團一直是夢想，如今住在屏東，與太太各自帶上自己國家文化作國際交流，可說非常幸運。

何穆說，舞團呈現中東與原住民族舞蹈表演時，服裝上忠於原味，盼帶給首次觀看各種文化的觀眾正確第一印象；傳統舞蹈重要在呈現民族生活軌跡，排灣族以舞蹈講述生活故事，埃及也有從農村生活衍生出的舞作，而人「沒有過去就沒有未來」。

何穆的台灣太太，同時也是舞團副團長的趙芯瑩表示，舞團含樂隊共有19名成員，除了何穆以外，也有摩洛哥、俄羅斯，與中國新住民。這次是第1次到印尼演出，將呈現4支中東民間舞蹈與4支原住民族（排灣及阿美族）舞蹈，希望告訴國際友人台灣作為海島型國家，有豐富多元文化與族群。

負責教授舞團原住民族舞蹈的凱祐秦沐表示，自己有阿美、撒奇萊雅、排灣族血統，年輕時曾有段時間不敢承認自己原住民族身分，看到他國原住民族勇於為自己發聲，才意識到該站出來發揚自身文化。現在不斷學習、教授台灣各原住民族舞蹈，也融合中東肚皮舞與原民舞蹈；新住民願意接納原民，而原民也願意向新住民學習，顯現「文化沒有距離」。

TW-EGY中東傳統民俗舞團過去曾到摩洛哥、約旦、印度等國藝術交流，這次受印尼東婆羅洲國際民俗文化節（East Borneo International Folklore Festival）邀約，將於7月25日至8月1日間在東婆羅洲演出6場。

中東 原住民 舞團

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