傳統行事成交流材料 馬祖日常讓訪客印象深刻

馬祖的常民文化源自大陸閩東地區，在台灣本島並不多見，疫情後台馬交流恢復常態，傳統習俗成為當地民眾與本島參訪者間交流互動之媒介。

為協助明天上午於南竿鄉舉辦之志願服務宣導嘉年華，台灣世界志工協會由秘書長陳碧蓮領軍，一行8人跨海前來，連江縣志願服務中心則安排馬祖傳統地瓜餃體驗。志工告訴中央社記者，聽聞馬祖地瓜餃名聲已久，沒想到能自己動手作，並且參與馬祖社區以長者為師之生活技能傳承，非常珍貴。

連江縣志願服務中心則指出，縣民志工約600人，涵蓋文化，社福、教育、社區等層面，以中高齡女性為主力，但受到島嶼地形限制，志工分散4鄉5島人力上較易造成缺口。今後除透過持續引進台灣本島志工資源外，更透過志工嘉年華等活動，吸引更多人加入，朝向志工島嶼方向邁進。

北竿鄉持續8年以上之「牽罟嘉年華」活動，則讓觀光客有機會體驗馬祖傳統漁業。承辦單位龍福旅行社總經理王元嵩今天跟中央社記者說，牽罟為北竿傳統漁法，也是許多長輩們夏天的回憶，透過請當地漁民協助，讓觀光客與居民有機會下水，大家一起拉動漁網，近距離感受打撈漁獲的樂趣。

牽罟嘉年華今年首場昨晚於橋仔海灘登場，超過100名民眾熱情參與，合力拉動漁網打撈鯷魚、竹筴魚等漁獲。從台中來馬祖旅遊的陳小姐昨晚告訴中央社記者，因民宿老闆推薦前來參加，雖然身體因浸入海水而濕答答，但可以實際體驗當地民眾生活，仍覺得相當有趣。

牽罟嘉年華今晚8時30分將於北竿橋仔海灘進行第2場，王元嵩說，後續是否追加場次，仍需視潮汐、海象等因素而定。