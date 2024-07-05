快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統行事成交流材料 馬祖日常讓訪客印象深刻

中央社／ 連江5日電
馬祖日常讓訪客印象深刻。記者曾原信／攝影
馬祖日常讓訪客印象深刻。記者曾原信／攝影

馬祖的常民文化源自大陸閩東地區，在台灣本島並不多見，疫情後台馬交流恢復常態，傳統習俗成為當地民眾與本島參訪者間交流互動之媒介。

為協助明天上午於南竿鄉舉辦之志願服務宣導嘉年華，台灣世界志工協會由秘書長陳碧蓮領軍，一行8人跨海前來，連江縣志願服務中心則安排馬祖傳統地瓜餃體驗。志工告訴中央社記者，聽聞馬祖地瓜餃名聲已久，沒想到能自己動手作，並且參與馬祖社區以長者為師之生活技能傳承，非常珍貴。

連江縣志願服務中心則指出，縣民志工約600人，涵蓋文化，社福、教育、社區等層面，以中高齡女性為主力，但受到島嶼地形限制，志工分散4鄉5島人力上較易造成缺口。今後除透過持續引進台灣本島志工資源外，更透過志工嘉年華等活動，吸引更多人加入，朝向志工島嶼方向邁進。

北竿鄉持續8年以上之「牽罟嘉年華」活動，則讓觀光客有機會體驗馬祖傳統漁業。承辦單位龍福旅行社總經理王元嵩今天跟中央社記者說，牽罟為北竿傳統漁法，也是許多長輩們夏天的回憶，透過請當地漁民協助，讓觀光客與居民有機會下水，大家一起拉動漁網，近距離感受打撈漁獲的樂趣。

牽罟嘉年華今年首場昨晚於橋仔海灘登場，超過100名民眾熱情參與，合力拉動漁網打撈鯷魚、竹筴魚等漁獲。從台中來馬祖旅遊的陳小姐昨晚告訴中央社記者，因民宿老闆推薦前來參加，雖然身體因浸入海水而濕答答，但可以實際體驗當地民眾生活，仍覺得相當有趣。

牽罟嘉年華今晚8時30分將於北竿橋仔海灘進行第2場，王元嵩說，後續是否追加場次，仍需視潮汐、海象等因素而定。

中央社 牽罟 馬祖

延伸閱讀

陳雪生提離島建設條例引中資 洪申翰批台版一帶一路

馬祖推免費借「卡蹓杯」 助垃圾減量享10元折扣

馬祖盼增加遊客停留 北竿莒光推海洋遊憩活動

福州踩線團離開馬祖 盼依文化醫療等主題組旅遊團

相關新聞

巧克力界金牌特務！曾志元的台灣味 要征服世界大戰

在世界巧克力大賽蟬連5屆冠軍的屏東縣內埔鄉青農曾志元，在本月初落幕的亞太區賽，於難度最高的100%純黑巧克力再奪5面金牌...

埃及新住民屏東經營中東舞團 7月底率團印尼演出

埃及裔新住民何穆與台灣太太在屏東潮州經營中東傳統民俗舞團，並與原住民族舞者合作，推廣多元舞蹈藝術。舞團7月下旬將赴印尼東...

軍用卡車又拋錨！國10鼎金路段 40分鐘塞爆

國道10號西向1.5公里鼎金交流道內側，今天下午3時8分許，有4輛軍方卡車行駛該路段，其中一輛軍車故障拋錨，由於當時車流...

傳統行事成交流材料 馬祖日常讓訪客印象深刻

馬祖的常民文化源自大陸閩東地區，在台灣本島並不多見，疫情後台馬交流恢復常態，傳統習俗成為當地民眾與本島參訪者間交流互動之...

金門打造農牧新天地 3得獎青農來相挺

金門縣長陳福海今天接見第七屆百大青農獎得獎人-陳弘銘、洪銘志、何紀震等人，他肯定3位得獎者，在全國這麼多高手的競爭下，能...

多納部落黑米輕旅行7月13日起展開 陳其邁邀走訪茂林

高雄茂林區公所舉辦為期4個月「多納部落祭典活動黑米輕旅行」，13日將在多納里盛大展開，市長陳其邁今天出席宣傳以族語問好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。