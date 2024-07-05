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多納部落黑米輕旅行7月13日起展開 陳其邁邀走訪茂林

中央社／ 高雄5日電
茂林國家風景區管理處邀民眾至高雄市六龜區沿台28線、台27甲騎車、賞花。圖／茂林國家風景區管理處提供
茂林國家風景區管理處邀民眾至高雄市六龜區沿台28線、台27甲騎車、賞花。圖／茂林國家風景區管理處提供

高雄茂林區公所舉辦為期4個月「多納部落祭典活動黑米輕旅行」，13日將在多納里盛大展開，市長陳其邁今天出席宣傳以族語問好，並邀請大家一定要到茂林走一走見證好山好水。

「多納部落祭典活動黑米輕旅行」於7月到10月每月的第2個週末舉辦部落走讀、黑米田園樂、DIY闖關體驗以及寫生彩繪活動，除了帶領民眾導覽多納部落並進行文化體驗，也讓民眾能實際下田體驗採收黑小米、傳統腳踩脫殼、製作黑小米束、彩繪花盆及種植黑米等，帶給遊客新鮮有趣全新旅遊體驗。

為表達對原民地區觀光重視，陳其邁中午身穿族服出席宣傳記者會，並以多族族語向大家問好。同時邀請大家7月到10月每月第2個週末一定要到茂林走一走，見證人間仙境茂林好山好水。

陳其邁致詞表示，過去曾到原民會主委阿布斯家中作客，對比市區要看到一隻蝴蝶都難，但茂林滿山滿谷都是蝴蝶翩翩起舞，壯觀又美麗。且茂林區只要經過新威大橋就可抵達，離市區較近，是高雄後花園。

針對茂林區每年遊客高達30萬人次，當地想建造物產館專門放置農特產品，陳其邁也爽快答應，並承諾挺族人不手軟，不管是情人谷、露營區，都會在9月前處理規劃好，呼籲全台朋友都能夠到茂林，尤其是情人一定要到情人谷，緣定終生。

茂林區公所表示，多納部落7月13日晚上舉辦「黑米傳情」活動，重現原民地區傳統社會裡，年輕男子藉由黑米束傳遞愛慕之情，也讓雙方家人互相交流認識的過程，藉此傳承並推廣多納部落的黑米文化。

情人 蝴蝶 陳其邁

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