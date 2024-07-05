巧克力界金牌特務！曾志元的台灣味 要征服世界大戰

在世界巧克力大賽蟬連5屆冠軍的屏東縣內埔鄉青農曾志元，在本月初落幕的亞太區賽，於難度最高的100%純黑巧克力再奪5面金牌，將續拚年底世界大賽，他不以此自滿，期望推動的無毒可可能取代檳榔成為友善環境經濟作物，盼用被國際認可具世界級水準的巧克力，吸引各地巧克愛好者來台，品嚐從果樹到餐桌最近距離新鮮又珍貴的幸福美味。

曾志元在2018年世界盃決賽奪四面金牌85%純黑巧克力，2019年世界盃金牌95%純黑巧克力，2019年世界賽金牌60%純黑巧克力，2022年金牌92%純黑巧克力，2023年金牌65%純黑巧克力；今年香港舉行的亞太區賽，他在高%黑巧克力項目中，以難度最高的100%健康純黑巧克力，在無添加製法上，獲「100%金牌、成長國家金牌、直接交易金牌、巧克力製作商金牌」共5面金牌。

原是可可巧克力門外漢的曾志元，2018年初試啼聲參加世界巧克力大賽就抱回4面金牌，被譽為傳奇；他說，藉由國際公信力比較高的單位，來評比自己的可可豆發酵技術是否有到達國際水準，近幾年致力於推廣原豆製純黑巧克力，用獨特的可可豆發酵工藝，不僅獲國際評審團肯定，也吸引世界各地巧克力愛好者關注，進而促成巧克力界推廣健康養生的助力。

2019年用自己名字在家鄉創立巧克力精品品牌店的他說，當評審給出「出色的香氣、強烈獨特的香氣、有效的香味進化、特別有趣、非常均衡的味道、極佳的香氣持久」的金牌評語，讓屏東在世界甜點地圖中綻露光芒，一切努力都值得；近年從可可農田、無毒樹種栽種修枝到疏花疏果，與可可農友探討著每種可可果發酵出來的風味，堅持在地深耕，讓正向的可可產業在這片土地延續下去，成為屏東、台灣驕傲的特色產業。