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「這是場沒有後路的戰爭」 工總理監事聯席會議 陳其邁喊話招商

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中華民國全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，今日召開第13屆第2次會議，市長陳其邁、議長康裕成出席。記者宋原彰／攝影
中華民國全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，今日召開第13屆第2次會議，市長陳其邁、議長康裕成出席。記者宋原彰／攝影

中華民國全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，今日召開第13屆第2次會議，市長陳其邁、議長康裕成出席。陳其邁表示，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，強化招商條件，全力服務所有投資廠商，期待推動亞灣2.0計畫後，更多企業總部或系統廠能夠進駐，「我是打一場沒有後路的戰爭，只能拚命往前」。

中華民國全國工業總會旗下包含製造業、營建、礦業等158個製造產業，為國內極具影響力及代表性的民間組織，也是全國七大工商團體之一，被視為是中華民國資本家的法人代表；陳其邁出席工總理監事聯席會議時，特別抓住機會宣傳高雄投資環境，表示高雄擁有充足的水、電、土地及宜居環境，歡迎企業投資高雄。

陳其邁表示，在數位轉型跟淨零轉型浪潮下，石化業、鋼鐵業勢必面臨更加嚴峻的挑戰，市府需嚴加學習淨零碳排領域，他已完成ISO14067碳足跡課程，通過國際查驗機構TUV測驗取得證照，企業來高雄投資，市府會協助解決水、電、行政程序等相關問題，縮短企業在建廠時遇到的時間風險。

提及國際經濟發展趨勢，陳其邁表示，隨著之後智慧應用服務，高雄推動亞灣2.0計畫，希望企業總部或系統廠商可以進駐；全國工總理事長潘俊榮則說，大家都看好高雄，台積電已到高雄投資，同時讚許高雄人民善良、老實，高雄軟、硬體都準備好了，投資環境成熟。經發局長廖泰翔則說明高雄市投資環境及未來投資藍圖，下午與會人員還參訪高雄市投資環境及建設。

陳其邁表示，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，強化招商條件，全力服務所有投資廠商，期待推動亞灣2.0計畫後，更多企業總部或系統廠能夠進駐。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，強化招商條件，全力服務所有投資廠商，期待推動亞灣2.0計畫後，更多企業總部或系統廠能夠進駐。記者宋原彰／攝影
中華民國全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，今日召開第13屆第2次會議，市長陳其邁、議長康裕成出席。記者宋原彰／攝影
中華民國全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，今日召開第13屆第2次會議，市長陳其邁、議長康裕成出席。記者宋原彰／攝影

陳其邁 高雄市

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