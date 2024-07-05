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高雄香瓜、西瓜農損符合現金救助 明起申報至7月15日

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年5月下旬及6月上旬豪雨釀災，高雄香瓜及西瓜果實水傷嚴重，農業局會同農改場及公所人員確認西瓜災損情況。圖／高市農業局提供
今年5月下旬及6月上旬豪雨釀災，高雄香瓜及西瓜果實水傷嚴重，農業局會同農改場及公所人員確認西瓜災損情況。圖／高市農業局提供

今年5月下旬及6月上旬豪雨釀災，高雄香瓜及西瓜果實水傷嚴重，高市農業局通報農損。農業局指出，農業部公告現金救助標準與申報時間，香瓜每公頃8萬元、西瓜每公頃6.2萬元，明天（7月6日）至7月15日受理申報，假日不休息。

農業局長張清榮提醒，香瓜（阿蓮、楠梓），西瓜（阿蓮、路竹、燕巢、橋頭、楠梓）公告現金救助，受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，務必在7月15日之前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局指出，氣候不穩造成農損，全市包含蜂群、玉荷包、黑葉荔枝、龍眼、青梅、改良種芒果、水蜜桃、土芒果、茶、李、香瓜、西瓜及農業設施，共爭取13項農作物及設施救助。

今年5月下旬及6月上旬豪雨釀災，高雄香瓜及西瓜果實水傷嚴重，農業局會同農改場及公所人員確認西瓜災損情況。圖／高市農業局提供
今年5月下旬及6月上旬豪雨釀災，高雄香瓜及西瓜果實水傷嚴重，農業局會同農改場及公所人員確認西瓜災損情況。圖／高市農業局提供

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