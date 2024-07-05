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為何漁民常越界捕魚？專家：台灣海洋資源耗竭 抓魚越抓越遠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。圖／民眾提供
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。圖／民眾提供

澎湖籍大進滿88號漁船在2日晚間遭大陸海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由，強制帶回福建泉州圍頭港扣留，無獨有偶的今天清晨又傳出基隆八斗子籍「福洋266號」漁船於彭佳嶼東北方288浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船，接連爆出台灣漁民越界捕魚，有漁業專家就說，這主要是台灣海洋資源逐年耗竭，漁民才會鋌而走險，到處抓魚，但運氣不好，可能就會被抓，身陷異國囹圄。

台灣沿海的漁業資源日漸枯竭，漁民在沿海抓不到魚，只能冒險向外發展，金門縣政府漁牧科長樊德正表示，漁業資源有洄游或季結移動的特性，就會有漁民追隨漁業資源所謂傳統的漁場存在，他也透露，在兩岸未分治前，金門周遭海域即為馬加 、小管等漁場，常常吸引漁民到場撈捕，近年來魚量減少，資源的減少也是造成漁民越抓越遠的原因。

李姓漁民則說，確實因為台灣周遭海域的漁業資源枯竭，漁民的作業區才有比較往外擴的這種跡象，為了獲取更多的魚貨等經濟利益，所以常常鋌而走險，越界的事情就比較頻繁發生，尤其現在台灣在國際地位逐漸式微，也讓漁民經常因越界被抓，有漁民激動的說，政府不爭氣，如果我們國家現在很強、很凶，誰敢隨便抓我們的漁民。

金門縣議員董森堡則認為，海洋生態永續與濫捕過漁議題是全世界重視的課題，為了保護海洋漁源或漁場，世界各國都有其相關標準規定或是制定漁獲捕捉數量，甚至動用海岸巡防單位進行取締或是保護措施。台灣四方鄰海、理當與鄰界週邊海域的國家制定妥適政策，明定禁休漁期或是漁界、漁法，透過檯面化、制度化的管理來經營海洋環境。而不是淪於口頭與意氣之爭，這並無助於保護漁民作業權益。

他說， 台灣漁民會到大陸鄰近海域捕魚，一部份原因是大陸禁海期，海面上的競爭船隻較少。一方面是夏季是捕小管旺季，漁民可能逐漁獲而忘了過於鄰近大陸圍頭海岸，因此遭陸方海警帶走。陸方和日方帶走漁船一事，應該要回歸基本漁權或是有無禁用漁法來做討論和判定。

儘管先後傳出澎湖漁船與基隆籍漁船因為越界，遭扣留，但金門漁民還是照常出海。記者蔡家蓁／攝影
儘管先後傳出澎湖漁船與基隆籍漁船因為越界，遭扣留，但金門漁民還是照常出海。記者蔡家蓁／攝影
過往經常傳出大陸漁民經常越界捕魚，遭我方海岸巡人員扣留，圖為2008年時金門岸巡隊護送擱淺的大陸漁船與漁民回航。圖／摘自金門縣議員董森堡臉書
過往經常傳出大陸漁民經常越界捕魚，遭我方海岸巡人員扣留，圖為2008年時金門岸巡隊護送擱淺的大陸漁船與漁民回航。圖／摘自金門縣議員董森堡臉書

漁民 金門

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