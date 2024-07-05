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高雄輕軌列車擦碰駁二市集攤商陽傘 高捷公司：將請管理單位規範攤商

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
駁二市集部分攤商鄰近輕軌軌道，今天中午一攤飲料攤的陽傘與輕軌列車發生擦碰。記者王勇超／攝影
駁二市集部分攤商鄰近輕軌軌道，今天中午一攤飲料攤的陽傘與輕軌列車發生擦碰。記者王勇超／攝影

高雄輕軌發生擦撞！一輛從C13駁二蓬萊站離站前往C14哈瑪星站方向的輕軌列車，今天中午12點43分行駛途中與駁二市集的陽傘發生擦碰，司機員立即依照SOP立即停車檢查，幸好列車無受損及也無人員受傷，列車在12點48分恢復營運。

根據氣象站資訊，今天中午12時33分許，氣溫約攝氏33.4度，平均風力3級，陣風達5級，樹枝會因風力吹拂而開始搖動。駁二市集的攤商表示，今天中午當地風勢強勁，但氣溫太炎熱，「大家都把市集主辦單位提供的陽傘打開遮陽」。

駁二市集一攤飲料攤的位置鄰近輕軌的軌道，被問到是否是該攤的陽傘與輕軌列車擦碰，該攤員工說：「對！」但隨即表示不願受訪。隨後該攤在其他攤商的勸說下，把陽傘收起來。

高捷公司說，初步了解應該是駁二市集陽傘搭設違規侵入列車動態包絡線，司機員發現列車擦碰後，立刻停車檢查，實際肇事原因仍待調查，高捷公司將會請管理單位規範攤商，擺攤位置應與軌道區保留相當安全距離。

高雄市文化局表示，今天駁二蓬萊市集單位在進場場佈時，因陽傘擺放位置靠近輕軌路線，造成列車經過時輕微擦撞傘緣事件。駁二藝術特區為維護輕軌行經園區的安全問題，已要求相關市集攤位，撐開的傘緣務必與輕軌行經軌道保持1.5公尺以上的淨空距離，以確保輕軌行進安全無虞。

駁二市集靠近輕軌軌道的攤商，在其他攤商勸說下收起陽傘。記者王勇超／攝影
駁二市集靠近輕軌軌道的攤商，在其他攤商勸說下收起陽傘。記者王勇超／攝影
駁二市集靠近輕軌軌道的攤商，在其他攤商勸說下收起陽傘。記者王勇超／攝影
駁二市集靠近輕軌軌道的攤商，在其他攤商勸說下收起陽傘。記者王勇超／攝影

駁二 高雄輕軌

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