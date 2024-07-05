高市前鎮媽祖港橋改建 下游側7月底通車

高市前鎮媽祖港橋改建工程，目前已完成下游側下方捷運黃線地質改良，以及鋼梁吊裝、橋面版施作，預計9日起鋪路，7月底前開放下游側通車。

高雄市副市長林欽榮今天率新工處、交通局、警察局團隊至現場視察，林欽榮於現場指示，轉換上游側施工前，務必做好相關交維設施，並請警察局持續協助周邊交通疏導，確保車流順暢。

林欽榮今天在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，市府營造便捷交通路網，打造南高雄進城門戶首部曲，在民國111年4月率先由新建海邦橋完工通車，銜接五甲、草衙地區交通，並分散媽祖港橋部分封閉施工車流。

林欽榮說，媽祖港橋下游側橋面即將在7月底完工，屆時就可開放橋寬12公尺、雙向共4車道通行；接續將封閉上游側橋梁及地質改良施工，並遷改牴觸管線，預計在114年底前全線完工開放通車。

工務局表示，前鎮媽祖港橋是南高雄原縣市交界處的交通要道，為降低交通衝擊，施工團隊採取「半半封閉」方式施工，市府跨機關合作，於周邊路口廣設多面標誌牌面提醒用路人改道，也設置多台CCTV及車輛偵測器可即時監控車流情形，周邊號誌也進行連鎖調控，確保車行順暢。

根據工務局資料，市府投注約3.1億元經費改建媽祖港橋，規劃為長度59公尺、寬度25公尺的鋼構梁型式橋梁；目前已完成下游側橋面板施作，將進行AC路面鋪設，鋪設範圍由西側中山四路口至東側五福二路口，為減少影響交通，預定7月9日晚上8時至10日清晨6時全面封橋。

此外，依據交通局智慧運輸中心統計資訊，現況與110年5月封閉媽祖港橋南下3車道施工時相較，在交維措施、車流疏導措施的協助下，平均每日五甲路車流減少29.3%，其中85%轉移海邦橋，五甲路旅行速率因而增加14.7%，顯示車流已明顯轉移至替代道路，有效維持當地交通服務水準。