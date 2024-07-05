看好高雄S廊帶科技業進駐 橋頭區最大幼兒園開幕
高雄近來有台積電進駐加上橋科話題，帶動北高雄房市創新高，幼教業者也看準商機，斥資高達1億2千萬元在橋頭區打造600坪準公共化幼兒園，即將在8月啟用招生，園區內不但設備新穎，各種安全的遊樂設施一應俱全，尤其夢幻馬卡龍配色相當吸晴，開幕前已經吸引不少家長詢問。
幼教業者施哲立表示，自台積電宣布進駐楠梓以及鴻海、日月光、國巨等科技大廠確定進駐「橋頭科學園區」後，帶動北高雄房市話題持續延燒，讓原本是蛋白區的橋頭，一夕之間成為建商聚焦之地，短短3年，房價由1字頭跳漲至3字頭，尤其橋頭地區這幾年平均增加的人口從前幾年幾百人，到去年1000多人今年會更多。因應人口的快速成長，他們特地看準商機斥資1億2000萬元，打造總樓地板面積600坪的「貝思幼兒園」，在夢幻馬卡龍配色、吸睛度爆表的園舍前，規劃了足球場、PU自行車道、遊戲沙坑、戶外廚房等設施供學童盡情玩樂，樹形優美的高大花旗木、樹下休息座椅區則是園內的另一個地標。
園長堅持每一位孩子入學前必須安排面談，以充分了解孩子的狀況及家長的需求，並說明幼兒園的理念及作法，分享「親師共育」的概念。另鼓勵家長參加「志工媽媽」的遴選，合格的媽媽將走進教室，投入戶外教學與參與各項活動，成為教師的好幫手，讓教師與家長彼此支援，攜手共繪孩子的未來。
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