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「大便做佳餚有人想吃嗎？」 旗山殯儀館公聽會正反兩派互槓

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山區公所召開公聽會，會場擠滿關心殯儀館設置議題的民眾，旗山尊懷文教基進會創辦人王中義不滿主辦單位事前未通知，設置地點更是隱匿不談，「私底下搓湯圓」，不尊重在地居民。記者徐白櫻／攝影
旗山區公所召開公聽會，會場擠滿關心殯儀館設置議題的民眾，旗山尊懷文教基進會創辦人王中義不滿主辦單位事前未通知，設置地點更是隱匿不談，「私底下搓湯圓」，不尊重在地居民。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山殯儀館設置案今天召開公聽會，會中公布預定地位於旗山多元化葬法文化園區對面空地，未來不會設火化場。會場正反意見都有，支持者舉牌喊贊成，旗尾居民則是強烈反彈，認為殯儀館會影響觀光、交通，場面一度火爆。高市殯葬處表示，現場贊成意見多於反對意見，會納入各方意見，若按照時程順利進行，預計2028年完工。

高市殯葬處今早在旗山公所舉辦「旗山殯儀館興建、營運」公聽會，會場聚集數百人，大批警力到場維持秩序。設置地點並非日前盛傳的溪洲公墓，而是位於景福堂納骨塔附近，現場區分成非旗尾居民的支持派及旗尾居民為主的反對派，議員林富寶、林義迪及朱信強出席。

規畫公司報告，旗尾基地面積1.7公頃，全數屬於市有特農區殯葬用地，目前為閒置空地，南側為旗山區多元化葬法生命園區，民宅少、距離至少500公尺，作業期程4年，免辦水保、環評。規畫500個停車格位，會要求殯葬車隊使用現有的納骨塔、樹葬園區道路，避開外圍交通要道。

上洲里長柯瑞斌等人說，澄清湖離覆鼎金很近，觀光不受影響，時代已改變，不應該在路邊搭帳棚治喪，要給死者隆重及尊嚴的告別式；旗山居民大老遠去市區辦喪事很不方便，日前才遇到年輕人車禍死亡，家人苦惱無法送回家治喪，有設殯儀館的需求。

旗尾地區居民說，旗山是高雄的後花園，預定地緊鄰旗山糖廠，政府花大筆預算在糖廠發展觀光，現在又要設殯儀館嚇跑遊客；旗山至仁武交通便利，美濃可送往屏東高樹，旗山不一定要建殯儀館，「把大便做成美味佳餚，難道會有人想吃嗎？」

旗山尊懷文教基進會創辦人王中義指出，主辦單位事前未通知在地社團，開會通知也刻意隱瞞設置地點，「私底下搓湯圓」，不尊重在地居民。

林富寶、林義迪支持旗尾基地，但朱信強表示，此案僅針對旗山區或旗美9區12萬人的使用目的，定義不明、規畫也不夠明確，國10末端位在旗尾，假日已經常塞車，再設殯儀館，交通可以負荷得了嗎？希望另覓他處，規畫可涵蓋火化場等全套設施的一條龍殯葬服務。

殯葬處長黃中中指出，此案從2017年討論至今，今天公聽會現場部分反對、大部分贊成，他會把正反意帶回去，進一步展開可行性評估；此案的設施及量能皆以大旗美整體需求，充分考量各方意見。

高雄旗山殯儀館公聽會意見兩極，非旗尾地區居民舉牌喊贊成、同意，反對派居民則爭相舉手要求發言，極力反對殯儀館設在住家附近。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山殯儀館公聽會意見兩極，非旗尾地區居民舉牌喊贊成、同意，反對派居民則爭相舉手要求發言，極力反對殯儀館設在住家附近。記者徐白櫻／攝影
高市殯葬處預計在旗山多元化葬法文化園區對面的閒置空地規畫殯儀館，兩區塊僅有一路之隔，預計2028年完工。記者徐白櫻／翻攝
高市殯葬處預計在旗山多元化葬法文化園區對面的閒置空地規畫殯儀館，兩區塊僅有一路之隔，預計2028年完工。記者徐白櫻／翻攝
高市殯葬處預計在旗山多元化葬法文化園區對面的閒置空地規畫殯儀館，未來不會設火化場。記者徐白櫻／攝影
高市殯葬處預計在旗山多元化葬法文化園區對面的閒置空地規畫殯儀館，未來不會設火化場。記者徐白櫻／攝影

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