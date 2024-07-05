「大便做佳餚有人想吃嗎？」 旗山殯儀館公聽會正反兩派互槓

高雄旗山殯儀館設置案今天召開公聽會，會中公布預定地位於旗山多元化葬法文化園區對面空地，未來不會設火化場。會場正反意見都有，支持者舉牌喊贊成，旗尾居民則是強烈反彈，認為殯儀館會影響觀光、交通，場面一度火爆。高市殯葬處表示，現場贊成意見多於反對意見，會納入各方意見，若按照時程順利進行，預計2028年完工。

高市殯葬處今早在旗山公所舉辦「旗山殯儀館興建、營運」公聽會，會場聚集數百人，大批警力到場維持秩序。設置地點並非日前盛傳的溪洲公墓，而是位於景福堂納骨塔附近，現場區分成非旗尾居民的支持派及旗尾居民為主的反對派，議員林富寶、林義迪及朱信強出席。

規畫公司報告，旗尾基地面積1.7公頃，全數屬於市有特農區殯葬用地，目前為閒置空地，南側為旗山區多元化葬法生命園區，民宅少、距離至少500公尺，作業期程4年，免辦水保、環評。規畫500個停車格位，會要求殯葬車隊使用現有的納骨塔、樹葬園區道路，避開外圍交通要道。

上洲里長柯瑞斌等人說，澄清湖離覆鼎金很近，觀光不受影響，時代已改變，不應該在路邊搭帳棚治喪，要給死者隆重及尊嚴的告別式；旗山居民大老遠去市區辦喪事很不方便，日前才遇到年輕人車禍死亡，家人苦惱無法送回家治喪，有設殯儀館的需求。

旗尾地區居民說，旗山是高雄的後花園，預定地緊鄰旗山糖廠，政府花大筆預算在糖廠發展觀光，現在又要設殯儀館嚇跑遊客；旗山至仁武交通便利，美濃可送往屏東高樹，旗山不一定要建殯儀館，「把大便做成美味佳餚，難道會有人想吃嗎？」

旗山尊懷文教基進會創辦人王中義指出，主辦單位事前未通知在地社團，開會通知也刻意隱瞞設置地點，「私底下搓湯圓」，不尊重在地居民。

林富寶、林義迪支持旗尾基地，但朱信強表示，此案僅針對旗山區或旗美9區12萬人的使用目的，定義不明、規畫也不夠明確，國10末端位在旗尾，假日已經常塞車，再設殯儀館，交通可以負荷得了嗎？希望另覓他處，規畫可涵蓋火化場等全套設施的一條龍殯葬服務。