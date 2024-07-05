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一級保育動物玳瑁被廢漁具纏住 釣客釣上岸救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東釣友今早上在富岡漁港堤防垂釣，未料，竟釣中1隻被廢網具纏住的一級保育動物玳瑁，釣友見狀即通知其他釣友，趕緊合力用大勾將玳瑁拉上堤防，隨後轉交給海巡人員，再後送屏東海生館進行醫治和觀察。圖／釣友提供
台東釣友今早上在富岡漁港堤防垂釣，未料，竟釣中1隻被廢網具纏住的一級保育動物玳瑁，釣友見狀即通知其他釣友，趕緊合力用大勾將玳瑁拉上堤防，隨後轉交給海巡人員，再後送屏東海生館進行醫治和觀察。圖／釣友提供

台東釣友今早上在富岡漁港堤防垂釣，未料，竟釣中1隻被廢網具纏住的一級保育動物玳瑁，釣友見狀即通知其他釣友，趕緊合力拉上堤防，隨後轉交給海巡人員，再後送屏東海生館進行醫治和觀察。

釣友表示，當時釣桿幾乎滿桿垂下，以為是釣到大魚，收線仔細一看，魚鈎勾住的竟然是漂浮在海上的廢棄網具，一旁還有一隻被纏住的海龜，還不斷的拍打四肢想要逃生，但是愈用力拍打網具纏的愈緊。

獲知釣到玳瑁的釣友，趕緊拿出大鈎，合力將其和網具一起拉上堤防，發現玳瑁長約35公分，左前肢有被網具割傷的傷口，不過活力還不錯，只是被網具纏住，還好幸運被釣客魚鉤勾住網具，不然性命難保。

海巡人員趕到將海龜收走，並且通知海保署人員將牠後送屏東海生館醫治。釣客說，富岡漁港有時也會有釣客不小心釣到海龜，但海龜體型和力氣比較大，一般很難被釣起來，至於被釣上的情況，還是第一次發生。

富岡漁港 屏東 海龜
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