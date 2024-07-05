屏東里港小村景觀蛻變獲建築園冶獎！村長讚社規師「神奇魔法棒」

屏東縣里港鄉瀰力村昔是台糖甘蔗田，因人口流失滑落至全鄉最少的500多人，縣府3年多培力社區規畫師自主打造亮點，現蛻變為融合藝術創作與自然生態社區，有美術館、窯廠、公園及百年茄苳樹，緊鄰美術館的荷花池映照美景，獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎；村長王正霖說，社規師如神奇的魔法棒，讓暮氣沉沉的社區變得活力滿滿。

縣長周春說，瀰力社區「共創荷心基地」由縣社區規畫師駐地計畫輔導，當地面臨青壯人口外流，透過培力居民成為社規師，與在地產生鏈結，自主打造社區亮點，展現農村恬靜特色，巷弄隨處可見讓人驚艷的藝術妝點，逐漸吸引遊客造訪，今年度更獲社區景觀營造類建築園冶獎殊榮，社區展現豐厚的生命力，是屏東人的驕傲。

村長王正霖說，改善公園荷花池是社區參與社規師的首個提案，在荷花池畔設置石椅、鋪設石板步道，增加休憩空間外，更邀居民共創公廁牆面，由畫家許寧珍帶領居民繪製、陶藝老師莊竣惟協助燒製，將陶板嵌在牆上，述說社區的前世今生，讓遊客進社區就能立刻了解在地傳統產業，看到家園變美，村民幸福感油然而生。

瀰力社區發展協會總幹事吳春平說，每片陶板畫都有故事，長者留下筆跡，讓後代子孫看到可以回味「這我阿公、阿嬤畫的」，他畫下種了30多年的桔仔花，有人畫枯黃的香蕉樹，原是受黃葉病肆虐的苦主，大家憑著自己對家鄉最深刻的記憶，留下對社區的情感與回憶；藝術牆使用石子將在地藝術家瀰力村男授權畫作「森林」鑲嵌壁面、凸顯香蕉意象的彩繪牆面、長輩手繪石頭等，展現社區的凝聚力與藝術美學。

王正霖說，社區透過社規師提案，包括圍牆彩繪、茄苳樹周邊場域改造，獲經費挹注外，樹德科技大學安排輔導團訪視，委員看到紅色鐵皮屋安置的茄苳王神座，遮蓋百年茄苳樹，建議遷移，集眾人之力改造後，祈福屋仿日式設計，深色屋簷與灰色系壁面增添莊嚴沉靜，每項變動需經神祇同意，像遷移位置擲筊數小時，才決定從西方移向東方，過程充滿驚喜。