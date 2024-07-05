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韓星抵台粉絲接機後陷停車場地獄！小港機場：增派人力協助離場

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
小港機場停車場昨晚要出場的機車騎士大排長龍。圖／讀者提供
小港機場停車場昨晚要出場的機車騎士大排長龍。圖／讀者提供

韓星EXO燦烈、SHINee泰民昨晚搭機抵達小港機場，吸引粉絲接機，其中數十人要騎機車離開機場時，卻因停車場內只有1台繳費機，大排長龍等了超過半小時，現場怨聲連連。高雄小港機場副主任洪建男說，之後會請停車場委外經營廠商掌握韓星班機到離站時間，增派人力協助操作繳費，加速通行。

在小港機場停車場排隊等出場的民眾說，現場只有1台繳費機，昨晚許多人同時間要離場，整個動線大塞車，真是「爛設計」；加上昨天天氣炎熱，許多人排隊超過半小時，情緒都很憤怒。

一名男子說，昨晚小港機場停車場要出場的騎士大排長龍，但可能因為時值深夜，現場沒有工作人員協助，如果之後還有韓星抵台，「騎機車的追星族要離場前，恐怕又要上演這情形！」還有人昨晚11時40分許等到今天凌晨0時許，因而被收了2天共40元停車費，

高雄小港機場副主任洪建男表示，停車場繳費機功能正常，以車牌辨識通過；針對昨晚因韓星到站民眾騎機車離場，不熟悉繳費方式導致延誤通行情形，已請停車場委外經營廠商掌握韓星班機到離站時間，增派人力協助操作繳費，加速通行。

洪建男說，停車場公告的價格1天20元，跨日會收取40元，機場有高雄捷運到達，交通便利，鼓勵民眾搭乘捷運到達機場，也歡迎這些韓星蒞臨高雄。

停車場 小港機場 繳費機

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