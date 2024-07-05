聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓星抵台粉絲接機後陷停車場地獄！小港機場：增派人力協助離場
韓星EXO燦烈、SHINee泰民昨晚搭機抵達小港機場，吸引粉絲接機，其中數十人要騎機車離開機場時，卻因停車場內只有1台繳費機，大排長龍等了超過半小時，現場怨聲連連。高雄小港機場副主任洪建男說，之後會請停車場委外經營廠商掌握韓星班機到離站時間，增派人力協助操作繳費，加速通行。
在小港機場停車場排隊等出場的民眾說，現場只有1台繳費機，昨晚許多人同時間要離場，整個動線大塞車，真是「爛設計」；加上昨天天氣炎熱，許多人排隊超過半小時，情緒都很憤怒。
一名男子說，昨晚小港機場停車場要出場的騎士大排長龍，但可能因為時值深夜，現場沒有工作人員協助，如果之後還有韓星抵台，「騎機車的追星族要離場前，恐怕又要上演這情形！」還有人昨晚11時40分許等到今天凌晨0時許，因而被收了2天共40元停車費，
高雄小港機場副主任洪建男表示，停車場繳費機功能正常，以車牌辨識通過；針對昨晚因韓星到站民眾騎機車離場，不熟悉繳費方式導致延誤通行情形，已請停車場委外經營廠商掌握韓星班機到離站時間，增派人力協助操作繳費，加速通行。
洪建男說，停車場公告的價格1天20元，跨日會收取40元，機場有高雄捷運到達，交通便利，鼓勵民眾搭乘捷運到達機場，也歡迎這些韓星蒞臨高雄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言