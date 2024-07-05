屏東失智症團屋 試辦家屬陪住宿

家有中重度失智症長輩的子女，生活和心理壓力沈重，屏東縣已有4間團體家屋，提供有行動能力的失智症患者全天照顧服務，屏東市的多層級樂活照顧服務園區7月開始提供服務，里港鄉明年底新增1處；嘉義市昨天辦失智友善社區活動，宣布6項創新措施，並選定華南、朝陽里做為示範社區，讓失智症者及早發現，接受治療。

屏東縣府指出，屏東縣老年人口比率為20.4%，已步入超高齡社會，推估全縣失智人口約1萬3499人，縣內已有4間失智症團體家屋，提供單元式照顧的服務模式，每個單元最多居住9名長輩，設置共用的客廳、餐廳、廚房，提供溫馨、友善及尊嚴性的全天照顧服務。

縣府也輔導縣內機構申請團體家屋服務創新模式試辦計畫，已有2間團屋加入試辦，讓家屬以陪伴住宿方式陪伴長輩，創造更多元的照顧模式，詳情可打1966。

嘉義市昨天啟動「憶城為嘉」計畫共有6項措施，衛生局長廖育瑋說，包括招募基層診所醫師加入篩檢行列，將疑似個案轉介失智共照中心，並設心理支持空間，提供失智者及家屬情緒支持、法律諮詢服務，並推出失智友善居家環境檢視及環境改造，協助家屬改善居家成為失智友善環境，制訂失智友善居家環境指引及辦理年輕型失智症支持團體。

市府指出，今年也選定華南、朝陽里做為失智友善社區計畫示範社區，這2里人口約4126人，推估失智症者有80人，為東區發展較早聚落，人口老化、東市場商店林立、社區鄰里關係緊密，適合推動示範友善社區。