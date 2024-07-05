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高雄龍德東路路通了 107重劃區特商建地行情看好

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
龍德東路通車，不僅可移轉大順路博愛至民族段28%車流量，鄰路的107期重劃區動線改善，前景可期。圖／高雄市地政局提供
龍德東路通車，不僅可移轉大順路博愛至民族段28%車流量，鄰路的107期重劃區動線改善，前景可期。圖／高雄市地政局提供

高雄龍德東路昨開通，行經的107期重劃區原為乙種工業地，明年初完工後，可釋出2.24公頃特定商業專用區建築用地，由於坐落在北高雄正夯的百貨商圈地段，房地產行情看好，先前聯上集團、東南水泥集團早在重劃區周邊儲地，京城建設近日亦公告，以每坪200萬元買進義大百貨商圈339.63坪「特商」建地，業界推估，未來特商區每坪行情，有機會上看230萬元至250萬元。

107重劃區占地3.76公頃，都市計畫變更經兩級都市計畫委員會審議通過，由乙種工業區變更為特商區、公園綠地、停車場及道路，重劃後，可取得2.24公頃建築面積及1.52公頃公園綠地等公設用地。

豐寶建設總經理施棟瀝表示，107期重劃區周邊，因大順路輕軌將美術館特區、農16、漢神巨蛋、龍華BOT案、義享天地及日後富邦漢神3館串起，房地產行情看好，像興富發建設去年在當地的推案，每坪即賣到42、43萬，未來107期投入開發，60萬可能成為基本數字。

他說，107期重劃區基地不大，但在百貨商場林立的市區地段更顯珍稀，聯上集團在附近即擁有一大塊工業地，日後開發廠辦或辦公室機會高，有機會發展成日本商辦集中化的設計規模。

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪說，107期重劃區位於人口稠密區域，過去被乙種工業區框架限制，如今道路打通，環境及交通動線改善，前景可期。目前住五土地地價已到150多萬，未來有機會突破200萬，尤其特商區可規畫住宅及商辦，已有北部企業南下獵地準備做商辦，市場熱絡。

房地產 都市計畫 重劃區

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