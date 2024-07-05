高雄龍德東路通車 串連3大幹道

高雄大順路建輕軌後路幅縮減，車輛溢流至鄰近道路，常造成交通壅塞，引起民怨，高市府新闢350公尺長的龍德東路分流，昨天通車，預計可移轉大順路博愛至民族路段近3成車流量，道路行經的107期市地重劃區亦劃設特定商業專用區，前景可期。

高市府為解決大順路交通壅塞問題，進行4大配套工程，包括新德路南側道路開闢、自由橋改善工程、龍德新橋工程、龍德新路東延段開闢。其中龍德東路昨通車，雙向各設1快車道及1混合車道、人行道。副市長林欽榮說，市府完成龍德新路拓寬，龍德新橋今年1月底也通車，如今龍德東路開通，車輛可橫跨愛河至民族路，串連起博愛路、自由路、民族路3大交通大動脈，不僅紓解大順路交通，也活絡在地商業活動。

龍德東路寬約26公尺，種植原生喬木光臘樹，人行道採PC刷毛鋪設。交通局表示，通車後預計可移轉大順路博愛至民族路段28%車流量，旅行速率提升23%。地政局表示，龍德東路緊鄰愛河，興建時也一併將區域防洪納入考量，道路下方設置長240公尺、寬11.4公尺、深2.65公尺的三孔滯洪箱涵，提升區域滯洪功能。

林姓居民指大順路蓋輕軌後，因怕塞車都盡量不走，龍德東路開通，以後就有新的替代道路可走了。民族路周邊商業機能較弱，希望龍德東路能帶動沿線發展，未來若捷運紫線通車，相信交通會更便利。市議員張博洋說，龍德東路通車後，民族路一帶民眾要到義享天地、好市多，可直接從民族路轉龍德東路，降低大順路尖峰時段車潮。

議長康裕成說，輕軌興建過程遭遇諸多阻力，如今高雄有美麗的龍貓隧道、綠巨人隧道，龍德東路開闢更能解決大家對輕軌的疑慮，市府團隊在不到4年時間完成重劃區及道路工程，「Amazing」。