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馬祖盼增加遊客停留 北竿莒光推海洋遊憩活動

中央社／ 連江4日電

馬祖四面環海，為提供遊客更豐富觀光活動，北竿鄉與莒光鄉分別推出海上遊憩行程，涵蓋水上活動、乘船觀景與傳統民俗，盼能增加遊客停留時間。

北竿鄉今年持續推出「北竿海洋之旅」系列活動，包含舟遊北竿、假日市集、牽罟嘉年華等，從即日起一路舉辦至9月止。

北竿鄉長吳金平今天跟中央社記者說，北竿四面環海，但來觀光的民眾卻很難有機會親近海洋。透過海洋之旅，民眾可到海邊玩水，品嘗道地馬祖小吃，享受北竿的悠閒夏夜。

莒光鄉公所今天發布新聞稿表示，3日起推出「海上看莒光」活動，帶遊客乘船從海上欣賞西莒、東莒兩島獨特的海岸線風景，搭配隨船解說，民眾能以全新角度探索莒光之美，當日報名達15人即開船。

莒光鄉長陳樂禮指出，東莒以壯麗燈塔和歷史遺跡聞名，西莒則擁美麗海岸線和古樸漁村風光。「海上看莒光」除能從海上欣賞世界唯二的方塊海外，更有機會看到瀕臨絕種的神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，體驗到與陸上不同的賞景角度。

東莒 鄉長 馬祖

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