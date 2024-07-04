馬祖推免費借「卡蹓杯」 助垃圾減量享10元折扣

連江縣連鎖超商自帶杯每杯折扣10元為全國最高，為讓來馬祖的觀光客同樣響應源頭減量，連江縣環境資源局今年續推「卡蹓杯」免費租借，並從7月1日起開跑。

連江縣環境資源局副局長林宜華今天告訴中央社記者，7月1日起開放租借可重複利用之「卡蹓杯」。杯身為不鏽鋼材質，可於南竿、北竿的連鎖超商，憑店內QRCODE掃碼免費借用7天且無需押金。使用完畢不需清洗，直接歸還至有張貼活動海報之店家即可，亦可甲地乙還。

林宜華更指出，縣內一般廢棄物絕大部分需運至基隆處理，故源頭減量為重要施政目標。為減少1次性免洗杯使用，自帶杯折扣獲得環境部預算支持，除連鎖超商本身提供新台幣5元外，縣府加碼補助5元，合計10元折扣為全台最高，去年就補助13萬4625杯。

目前卡蹓杯已鋪貨至南竿與北竿指定超商，且已開放租借，之後也會持續增加旅宿業或飲料店等租借據點。而借用前與歸還後皆會送至專屬清洗站清洗消毒，並定期檢測殘菌分析等，確保送至民眾手上之杯子清潔無虞。

除了卡蹓杯外，林宜華還說，1日起同步於南竿介壽獅子市場推出自帶餐具外帶折扣，每次皆可折扣10元。盼民眾來馬祖旅遊，享受美味在地小吃與飲品之餘，也能一同響應垃圾減量。