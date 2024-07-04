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世界巧克力大獎亞太區競賽 屏東業者奪9金年底再拚世界賽

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供
ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供

ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2024亞太區競賽，參賽作品於香港盲樣分裝後，發送至亞太區評審小組及國際大評審團成員，同時間進行評審，7月1日公告獲獎名單，屏東業者合計奪下9金10銀9銅2特別獎共30獎牌，讓屏東可可巧克力在世界舞台延續光耀。

縣府客家事務處說，世界巧克力大獎是為表彰優秀的可可巧克力製造商，並透過可追溯產地來源的資訊，推廣支持優質的可可種植者，今年亞太區賽事於4月開始收件，7月1日公告獲獎名單，此次賽事亮點是有許多業者使用各地小農原產的可可原料，發掘各地優秀的可可種植者。

客家事務處說，縣府作為在地可可小農與業者的推手，持續協力屏東可可品牌向前邁進，今年亞太區賽事中，台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占超過台灣總獎牌的一半，此次獲獎業者同時也拿到年底的世界大賽入場資格，將與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌。

此次得獎晉級的屏東業者，包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，縣府預祝業者在總決賽中延續氣勢，再創佳績，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項，將「屏東可可‧台灣巧克力」品牌發揚世界。

ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供
ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供
ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供
ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽，屏東業者包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，年底再拚世界賽。圖／屏東縣政府提供

可可 屏東 巧克力

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