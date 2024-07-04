鼓勵青年透過募資平台圓事業夢 屏縣府徵選新創團隊加碼激勵金

群眾募資平台可讓創業者藉由眾人力量實現夢想，為幫助青年開啟創業大門，屏東縣政府本月6日起推出「募不轉睛、夢想錢進」群眾募資輔導計畫，將徵選20組新創團隊，透過專業輔導課程及一對一顧問式業師陪伴，輔導團隊將創意上架於募資平台，並遴選5組優秀團隊，給予第1筆實作獎勵金3萬元，支持青年落實創業募資計畫並培育創新人才。

縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁說，屏東智慧農業學校是教育部青年發展署全國僅4處的「地方創生青聚點」之一，兼具陪伴青年成長及促進青年返鄉、留鄉等重要任務，此次計畫由屏東智慧農業學校執行，藉由募資計畫輔導上架過程，聚焦實體商品、社會議題、內容創作等新興創業項目，由鎮縣府提供創業輔導、文案行銷宣傳、產品包裝等課程資源，並邀相關專業業師，透過顧問陪伴以一對一方式輔導，協助青年逐步實踐夢想，進一步將創意推向市場。

她說，輔導計畫於7月6日起至9月3日止開放團隊報名，於縣內立案的公司、營利或非營利事業，只要負責人為45歲以下皆可提出申請。屏東智慧農業學校將於啟動首日邀請「嘖嘖募資平台」的陳嘉慧專案經理，親自講授「募資攻略秘笈」課程，針對平台的操作與募資優勢等相關資訊進行步驟與說明。

勞青處說，計畫將於9月中旬審查，確認遴選出的20組團隊具備上架於募資平台的能力，為力挺優秀新創團隊實踐夢想，特別增設「優質新創獎勵金」，申請團隊只要完成規定的專業輔導課程及業師輔導時數，審查評定成績佳的前5組團隊，將獲得第1筆獎勵金3萬元，歡迎對於群眾募資有興趣的團隊踴躍參與。詳細資訊可至「屏東智慧農業學校」FB粉絲專頁或直接電08─7957228洽詢。