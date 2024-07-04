高雄暑期活動滿檔 盼吸引全國遊客造訪

高雄市政府在暑假推出一系列「消暑」活動，有超過30場親水、美食、親子、藝文展演及演唱會等各式活動輪番登場，希望吸引全國遊客到高雄遊玩，感受高雄的熱情與活力。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，高雄暑假期間每週都有活動，由「壽山動物園—夏日動物季」及來自英國泰德現代美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」打頭陣，揭開暑期活動序幕。

接著再由「旗津風箏節暨氣墊水樂園」、「高雄海洋派對」、「大港閱冰」等超過30場親水、美食、親子、藝文展演及演唱會等各式活動輪番登場。

市長陳其邁表示，今年暑假市府各局處針對不同客群推出系列活動，要給市民和遊客意猶未盡的夏日樂趣。觀光局長高閔琳說，高雄觀光資源豐富，為吸引遊客暑假到高雄玩，高雄每週都有精彩活動，要讓遊客感受高雄的熱情與活力。

壽山動物園暑假期間，12歲以下兒童免費入園，週六、日延長開園時間至晚間6時30分，7月6日以「MOMO歡樂見面會」打頭陣，7月7日萬花筒劇團帶來「我愛地球媽媽」行動劇。

7月19日至7月31日期間，壽山動物園結合藝術與動物知識推出「紙上動物園」動物紙藝展示與DIY。此外，還有兒童市集、「汪汪隊出任務x粉紅豬小妹」卡通展售會、遊樂園嘉年華及手機攝影體驗營等活動。

7月20日起連續2週六、日，觀光局辦理「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，今年以「高雄熊的海陸派對」為主題，有巨無霸戲水池、城市滑水道等各式大型氣墊及戲水設施，全部免費玩。

另外，8月10、11日在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館的「夏日雄嗨ball ball節」；8月17、18日舉辦「大港閱冰」；8月24、25日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行「台日大港水果祭」。8月17至25日在愛河灣有「高雄海洋派對」。

同時，觀光局也推出「2024高雄國內旅遊團體補助計畫」，組團15人以上住宿高雄1晚，並至高雄環境教育場域及觀光景點拍照佐證，每團平日可申請補助車資新台幣5000元、假日3000元；到茂林區旅遊加碼1000元、到桃源、那瑪夏區加碼2000元。