快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

高雄暑期活動滿檔 盼吸引全國遊客造訪

中央社／ 高雄4日電

高雄市政府在暑假推出一系列「消暑」活動，有超過30場親水、美食、親子、藝文展演及演唱會等各式活動輪番登場，希望吸引全國遊客到高雄遊玩，感受高雄的熱情與活力。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，高雄暑假期間每週都有活動，由「壽山動物園—夏日動物季」及來自英國泰德現代美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」打頭陣，揭開暑期活動序幕。

接著再由「旗津風箏節暨氣墊水樂園」、「高雄海洋派對」、「大港閱冰」等超過30場親水、美食、親子、藝文展演及演唱會等各式活動輪番登場。

市長陳其邁表示，今年暑假市府各局處針對不同客群推出系列活動，要給市民和遊客意猶未盡的夏日樂趣。觀光局長高閔琳說，高雄觀光資源豐富，為吸引遊客暑假到高雄玩，高雄每週都有精彩活動，要讓遊客感受高雄的熱情與活力。

壽山動物園暑假期間，12歲以下兒童免費入園，週六、日延長開園時間至晚間6時30分，7月6日以「MOMO歡樂見面會」打頭陣，7月7日萬花筒劇團帶來「我愛地球媽媽」行動劇。

7月19日至7月31日期間，壽山動物園結合藝術與動物知識推出「紙上動物園」動物紙藝展示與DIY。此外，還有兒童市集、「汪汪隊出任務x粉紅豬小妹」卡通展售會、遊樂園嘉年華及手機攝影體驗營等活動。

7月20日起連續2週六、日，觀光局辦理「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，今年以「高雄熊的海陸派對」為主題，有巨無霸戲水池、城市滑水道等各式大型氣墊及戲水設施，全部免費玩。

另外，8月10、11日在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館的「夏日雄嗨ball ball節」；8月17、18日舉辦「大港閱冰」；8月24、25日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行「台日大港水果祭」。8月17至25日在愛河灣有「高雄海洋派對」。

同時，觀光局也推出「2024高雄國內旅遊團體補助計畫」，組團15人以上住宿高雄1晚，並至高雄環境教育場域及觀光景點拍照佐證，每團平日可申請補助車資新台幣5000元、假日3000元；到茂林區旅遊加碼1000元、到桃源、那瑪夏區加碼2000元。

壽山動物園 愛河 觀光局 陳其邁 高雄市 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

快被烤焦！今日全國最高溫落高雄 旗津燈塔飆攝氏40.8度

串聯北高雄3大幹道 龍德東路通車移轉大順路28%車流量

高雄阿婆騎電動四輪車撞傷人後「走了」 受傷婦求償45萬落空

影／高雄KIA駕駛夜釣一整晚精神不濟 連追撞5車這下慘了

相關新聞

世界巧克力大獎亞太區競賽 屏東業者奪9金年底再拚世界賽

ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2024亞太區競賽，參賽作品於香港盲...

鼓勵青年透過募資平台圓事業夢 屏縣府徵選新創團隊加碼激勵金

群眾募資平台可讓創業者藉由眾人力量實現夢想，為幫助青年開啟創業大門，屏東縣政府本月6日起推出「募不轉睛、夢想錢進」群眾募...

串聯北高雄3大幹道 龍德東路通車移轉大順路28%車流量

高雄市龍德東路今日通車，長約350公尺預計可移轉大順路博愛至民族路段28%車流量，對紓解交通擁塞很有助益；道路經過的10...

中重度失智者家庭共處生活難 屏東團體家屋為失智者量身打造

家有中重度失智症長輩的子女，每天生活和心理壓力沈重，老人安養院卻無專門的失智症照顧服務資源，屏東縣政府長照處說，現有4間...

小琉球廚餘越來越多 引進「神奇生物軍團」黑水虻盼幫忙消滅

屏東小琉球隨著觀光人潮增加，廚餘量也越來越多，島上關注環保議題的台灣咾咕嶼協會，得知嘉義縣民雄菁埔社區利用腐食性昆蟲黑水...

新聞眼／非法塗鴉未積極管 怎阻歪風？

近年高雄市塗鴉案件頻傳，去年2月苓雅區自來水公園的大型水塔被噴上「OHBZ」字樣，8月高捷列車機廠則遭人半夜闖入，在2輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。