推動成立公共托嬰中心 北高雄將新增3據點

高雄市彌陀區彌仁活動中心、岡山區壽天社區活動中心、茄萣區成功國小將新增設公共托嬰中心，預計招收嬰幼兒共16至20名，預估年底完成工程發包作業，目標在明年完工並開始收托。

高雄市社會局指出，北高雄8區目前皆有公共托育家園或中心，但服務量能仍不足，今年已在橋頭區公所2樓、路竹區公所3樓、湖內區民眾活動中心2樓成立公共托嬰中心，預計年底再於梓官區蚵寮國中南棟3樓成立公共托嬰中心。

此外，民進黨高雄市立委邱志偉今天發布新聞稿表示，已協助爭取衛福部社會及家庭署經費，社會局將在彌陀區彌仁活動中心、岡山區壽天社區活動中心、茄萣區成功國小也新增設公共托嬰中心，預計招收2個月至2歲嬰幼兒共16至20名。

邱志偉也邀請社家署與社會局逐一到場會勘，了解工程及經費需求，3家公托中心社家署預計將各補助新台幣700萬元經費，預估今年底就能完成工程發包作業，目標在明年完成工程並開始收托，屆時將能造福更多新生兒父母。

邱志偉說，雙薪家庭最大的困擾就是托嬰問題，收費不高的公共托嬰中心名額總是供不應求，增設據點將能讓父母托嬰沒有顧慮，提高國人生育率。