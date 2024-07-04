串聯北高雄3大幹道 龍德東路通車移轉大順路28%車流量

高雄市龍德東路今日通車，長約350公尺預計可移轉大順路博愛至民族路段28%車流量，對紓解交通擁塞很有助益；道路經過的107期市地重劃區畫設特定商業專用區，前景可期。今日通車典禮，議長康裕成致詞時直呼「Amazing！」

大順路興建輕軌後路幅縮減，許多車輛溢流至鄰近道路，常造成交通壅塞，引起民怨。市府因此進行4大配套工程，包括新德路南側道路開闢、自由橋改善工程、龍德新橋工程、龍德新路東延段開闢，東延段龍德東路今日正式通車。

龍德東路長約350公尺，寬約26公尺，雙向各設立1快車道及1混合車道、人行道，種植路樹為原生喬木光臘樹，人行道採PC刷毛鋪設。交通局表示，通車後預計可移轉大順路博愛至民族路段28%車流量，旅行速率提升23%。

副市長林欽榮說，市府完成龍德新路拓寬工程，龍德新橋也於今年1月底通車，如今龍德東路開通，車輛可橫跨愛河至民族路，串連起博愛路、自由路、民族路三條北高雄交通大動脈，不僅紓解大順路交通壅塞，也能活絡在地商業活動。

龍德東路緊鄰愛河，地政局表示，興建時也將區域淹水預防一併納入考量，於道路下方設置長240公尺、寬11.4公尺、深2.65公尺的三孔滯洪箱涵，達到預防區域淹水功能，提升區域滯洪功能。

議長康裕成致詞時肯定市府團隊在不到4年時間，完成重劃區及道路工程，直呼「Amazing、Crazy、Mission Impossible！」他說，輕軌興建過程遭遇諸多阻力，逐一克服後如今高雄有美麗的龍貓隧道、綠巨人隧道，龍德東路開闢更能解決大家對輕軌的疑慮，帶動高雄未來發展。

市議員張博洋說，龍德東路通車後，民族路一帶民眾要到義享、好市多，可以直接從民族路轉龍德東路，降低大順路尖峰時間車潮，車輛分流紓解周邊交通；未來自由橋拓寬後，能讓大順路交通更順暢。