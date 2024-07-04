「龍德東路」通車啟用 成為北高雄東西向新動脈

高雄市政府在三民區107期公辦重劃區內，新闢長約350米、寬26米的龍德東路，今天通車啟用，可串接龍德新路及龍德新橋，打造為北高雄大順商圈東西向交通新動脈。

龍德東路位於107期公辦重劃區內，總長約350米、寬26米，配置雙向各1快車道、1混合車道及各5公尺寬人行步道，是市府輕軌二階9項優化方案「龍德新路拓寬及東延段」最後一項工程，今天舉行通車啟用典禮。

龍德東路可串接拓寬後路寬達26公尺的龍德新路，及今年1月完工啟用的龍德新橋，打造為北高雄大順商圈東西向交通新動脈，完善北高雄核心區交通路網。

此外，龍德東路下方配置長度240公尺、寬度11.4公尺、深2.65公尺的三孔滯洪箱涵，以降低愛河水位達到預防區域淹水功能；至於107重劃區整體重劃工程截至3日，實際進度為84.7%，較預定進度超前7.95%，將於今年底前完工。

副市長林欽榮表示，龍德東路銜接年初啟用的龍德新橋、龍德新路及新闢的新德路南側道路，打造出一條全新東西向道路，並將博愛路、自由路與民族路3條南北向的重要幹道串接成完整路網。

高雄市議長康裕成也出席表示，龍德東路連結起三民區、鼓山區及左營區等，今天正式通車，也解決了輕軌建設帶來的疑慮，並帶動市區發展；依交通局預估，龍德東路完工啟用，可移轉大順路高達28%車流量，讓大順路沿線路口績效提升。

為讓市民盡快熟悉全新路段規劃，交通局也將於周邊道路增設道路指引牌面，警察局將在3處重要路口規劃尖峰時段員警9名疏、引導車流，並配置義交2名，自通車日起於龍德東路兩側布置交通崗哨維持交通秩序，為期6個月。