中重度失智者家庭共處生活難 屏東團體家屋為失智者量身打造

家有中重度失智症長輩的子女，每天生活和心理壓力沈重，老人安養院卻無專門的失智症照顧服務資源，屏東縣政府長照處說，現有4間團體家屋，為具行動能力的中度以上失智症者提供全天照顧服務，另屏東市的縣多層級樂活照顧服務園區設置2個服務單元共18床，將於7月提供服務，里港鄉明年底新增1處。

截至今年5月底，屏東縣65歲以上老年人口數為16萬2240人，老人人口比率為20.4%，已步入超高齡社會，推估屏東縣失智人口約1萬3499人。屏東縣目前共有4間失智症團體家屋，是全國家屋數最多的縣市，其中愛麗絲長照瑞光家屋設置3個服務單元共27床，也是目前全國最大的團屋。

縣府長照處說，失智症團體家屋有別於一般住宿型機構，主要是提供「單元式照顧」的服務模式，每個單元最多居住9位長輩，且是單人房或雙人房；團體家屋設置共用的客廳、餐廳、廚房及屬於自己的寢室，提供溫馨、友善及尊嚴性的全天照顧服務，就像一般家庭一樣。

團體家屋透過尊重失智症者生活經驗，依獨特性擬定個別生活照顧計畫，由專業人員將照顧及復健技巧融入日常生活中，延緩失智症者失智、失能速度，協助從生活中維持既有的功能，提高自主能力，藉由團體活動及課程帶來人際互動，提供個別化且有尊嚴的生活，達到生活即復健的照顧目標，也期待成為失智症長者老後生活的第二個家。

愛麗絲長照瑞光家屋處長吳惠螢說，家屬的感謝是最大原動力，失智症常伴隨複雜情緒及行為，家屬照顧不易，甚至連好好吃飯都是種奢求，團隊會與家屬討論並擬定照顧計畫，每位長輩都需要量身打造適合的「劇本」，透過長輩過往熟悉、擅長的領域，提供個別化照顧，家屬可抽空探視、陪伴，由專人照顧讓家人有喘息的空間，且維持長輩原有功能與記憶，延緩老化症狀。

長照處說，團體家屋既有服務外，縣府也輔導縣內機構申請「團體家屋服務創新模式試辦計畫」，已有2間團屋加入試辦計畫，透過團體家屋試辦計畫，讓家屬以「陪伴住宿」方式陪伴長輩，降低失智症者環境適應的焦慮，也增進家人間情感，跳脫既定的入住機構模式，把家屬也納入照顧一環，創造更多元的照顧模式。有長照服務需求的民眾撥打1966洽詢。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線