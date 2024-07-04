南部血庫告急僅4天存量 高溫炎熱捐血意願降

近日南部氣溫居高不下，影響民眾出門捐血意願，高雄捐血中心今天表示，捐血民眾銳減3至4成，尤其是戶外捐血車更是門可羅雀，截至4日上午南部地區醫療用血僅約4天庫存。

高雄捐血中心新聞稿指出，南部受到夏日高溫影響，民眾減少外出也連帶影響捐血意願，派往各地捐血車常常整天僅有個位數捐血量。對南部地區（嘉南高屏澎東地區）醫療用血衝擊嚴重。

根據捐血中心數據，截至今天上午，南部地區醫療用血僅約4天的血液庫存；每日醫院需求量為2100袋，如未及時補充醫療所需的血液，南部地區的醫療血庫將會面臨短缺的困境，對眾多急需輸血的病友，造成極大的影響。

高雄捐血中心呼籲民眾踴躍出門捐血，高雄捐血中心的服務範圍包括嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣，請民眾就近到捐血站點，熱血相挺醫院病友。