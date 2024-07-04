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高雄推太陽光電補助 17日起社區講座鼓勵屋頂種電

中央社／ 高雄4日電

為鼓勵民眾建築物設置太陽光電，高市府持續開辦太陽光電補助，補助總經費1000萬元，並將於17、18、19日在苓雅、新興、三民、鳥松、前鎮及旗津區舉辦講座，提高民眾對太陽光電了解。

高市府工務局長楊欽富表示，高雄市氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳區域，鼓勵民眾住家結合綠能，使屋頂閒置空間活化再利用，可遮陽隔熱降溫2至3度並節省冷氣費用支出，還有售電經濟效益並增加曬衣空間，好處多多。

工務局表示，太陽光電技術已日臻成熟，經過技師簽證還可增加屋頂結構安全性，且善用高雄日照充足優勢，長達20年穩定躉售費用收入，平均9至10年即可回收成本，相較無專業簽證鐵棚違章，既有保障又可種電賺綠金。

工務局建築管理處今天發布新聞稿表示，市府持續開辦太陽光電補助，補助總經費計新台幣1000萬元，希望市民踴躍參與設置光電並申請補助。

此外，工務局將於7月17、18、19日在苓雅區、新興區、三民區、鳥松區、前鎮區、旗津區舉辦「高雄市推動太陽光電設施社區型講座」，透過解說太陽光電補助申請細節及案例介紹，提高民眾對太陽光電相關知識的了解。

講座現場並提供太陽光電專業諮詢服務及展示裝設光電設施模型，並有獎徵答遊戲拿好禮等活動，活動報名即起至額滿為止，免費報名參加，詳情可上建築管理處網頁（https://solar.kcg.gov.tw/）等查詢。

光電 太陽能 建築 高雄市

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