恆春古城活化 挨批無障礙設施不及格

屏東恆春古城是國內唯一保存4座城門的國定古蹟，明年建城150周年，文化部斥資4.3億元啟動恆春古城保存活化專案計畫，以「意象環城」代替「實體環城」，但地方人反映，古城對行動不便的輪椅族不友善，建議增設無障礙設施和公廁，成為全齡適合的友善古城。

恆春古城保存活化專案計畫包括修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化、活化推廣和周邊設施整修，但古城因道路阻隔造成多處斷點，地方人士對於修護的見解不一，文資局則說明，國際上對重要古蹟修復的原則是「復舊如舊」、「殘跡保存」，因道路阻隔造成斷點的東門，以階梯步道串連，達成「意象環城」是復舊趨勢。

不過恆春鎮城北里長洪世明、城西里長蔡芬芳等人反映，恆春古城各景點周邊均未設公廁，內急的遊客要向商家和住家借廁所很不方便，另登上古城都是階梯，銜接城牆上馬道的坡道又太陡，行動不便長者、輪椅族或帶幼兒的家長都視為畏途，政府大力推展無障礙設施，在恆春古城完全不及格，實在諷刺。

文資局回應，國定古蹟有不能變動古蹟主體的嚴格法令限制，增設無障礙設施的方式需和文資委員再討論，另設置公廁和未來的經營管理維護，在計畫執行後，會撥款委由在地的恆春鎮公所執行。