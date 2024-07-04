新聞眼／非法塗鴉未積極管 怎阻歪風？

近年高雄市塗鴉案件頻傳，去年2月苓雅區自來水公園的大型水塔被噴上「OHBZ」字樣，8月高捷列車機廠則遭人半夜闖入，在2輛列車上塗鴉，但環保局前年起至今，3年僅裁處6件，今年3件罰金僅1萬200元，連支付清潔費都不夠。

非法塗鴉客暗夜出沒，抓不勝抓，彩筆一揮，未替市容加分，反而嚴重破壞。去年2月苓雅區的自來水公園的大型水塔，遭塗鴉客攀高噴上「OHBZ」字樣：8月高捷機廠遭人半夜潛入在列車上塗鴉後揚長而去，高捷動員27人次，花6小時才清除完成，事後宣稱破壞車體外觀，最高可罰100萬元，另將提告求償，但塗鴉客疑似外籍人士，恐已離境逃之夭夭。

公共設施遭塗鴉，可依刑法毀損罪、廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰鍰，但塗鴉客出沒不定，塗鴉後揚長而去，環保局前年裁處非法塗鴉案1件、去年2件，今年迄今已裁處3件、罰金僅1萬200元，有些塗鴉光清理費就破萬！根本不敷支應，最終恢復市容的費用，全轉嫁給納稅人。

非法塗鴉行為不能有效遏止，城市裡的變電箱、電話亭、路燈燈桿、騎樓梁柱、工地圍籬、交通號誌均逐一淪陷，成為塗鴉客的畫布，相關公物又分屬台電、工務局、交通局、中華電信等單位，因追查蒐證不易、加上主體沒受損，多數機關不會有積極管制作為，最後任憑公設被亂畫一通。

街頭塗鴉是創作行為，但未在經過允許的適切地點塗鴉，始終存在爭議，且據台灣法律，未經允許核准的塗鴉，無論是在公有或私有建物設備上，都屬違法，如何導正這股非法塗鴉歪風，考驗城市治理者的智慧。